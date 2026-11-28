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Na auto placevima se svakodnevno smenjuju automobili različitih godišta, kilometraže i cena, a iza svakog oglasa krije se računica:koliko je vozilo plaćeno, koliko je uloženo u njega i za koliko može da se proda. Na prvi pogled, razlika između nabavne i prodajne cene može da izgleda kao laka zarada, ali trgovina polovnjacima nije baš tako jednostavna.

Jedno od pitanja koje najviše zanima kupce jeste: Koliko prodavac zaradi kada automobil proda za, recimo, 8.000 ili 10.000 evra?

Tržište je veliko, ali zarada nije ista za sve

Za početak, koliko je ovaj posao ozbiljan pokazuje možda najbolje broj vozila koja stižu iz inostranstva. Prema godišnjoj analizi sajta Polovni automobili, tokom 2025. godine u našoj zemlji su prvi put registrovana 144.175 polovna automobila iz uvoza, gotovo devet odsto više nego 2024. godine, kada ih je bilo 132.340, dok su prosečne oglašene cene vozila starosti do 20 godina porasle za nešto više od pet odsto.

Ipak, veliki promet ne znači automatski i veliku zaradu. Trgovac može da proda automobil za nekoliko hiljada evra, ali je pre toga morao da izdvoji novac za nabavku, transport, uvoz, pripremu vozila i druge troškove. Osim toga, automobil može da stoji na placu nedeljama ili mesecima, pa je novac koji je uložen u njega sve to vreme vezan.

Foto: MUP Srbije

Kod trgovaca koji uvoze automobile, zarada se dobrim delom određuje već prilikom kupovine vozila. Iskusni prodavci prate cene na stranim tržištima, porede ponudu i traže automobile za koje procenjuju da će biti traženi u Srbiji. Nije dovoljno pronaći jeftin automobil: važno je proceniti njegovo stvarno stanje, kilometražu, servisnu istoriju i koliko će koštati da se dovede u red.

Na cenu nabavke zatim dolaze troškovi transporta, špedicije, carinjenja i poreza, kao i postupka ispitivanja vozila. Prema informacijama Uprave carina, carinska stopa za polovna vozila zavisi od njihovih karakteristika i dokaza o poreklu, pa može da bude od nula do 12,5 odsto, dok se PDV obračunava po stopi od 20 odsto, što znači da automobil kupljen u Evropskoj uniji ne mora automatski da bude oslobođen carine: bitno je njegovo poreklo i odgovarajuća dokumentacija.

Koliko ostane kada se automobil proda?

Uzmimo, recimo, primer polovnog automobila koji je trgovac u inostranstvu platio 7.000 evra. Kada se dodaju troškovi prevoza, uvoza, pripreme i manjih popravki, ukupno ulaganje može da dostigne 7.500 evra. Ako takav automobil uspe da proda za 8.000 evra, razlika je 500 evra. Na prvi pogled, deluje kao sasvim dobra zarada, ali to još nije konačan profit.

Od tog iznosa treba odbiti i ostale troškove poslovanja, od zakupa placa i plata zaposlenih do oglašavanja i knjigovodstva. A šta ako se naknadno pojavi kvar koji nije primećen prilikom kupovine? Popravka može da odnese dobar deo zarade. Zato trgovcu nije dovoljno da automobil proda skuplje nego što ga je platio. Važno je i koliko je u njega uložio, koliko dugo ga je držao na placu i šta mu je sve ostalo da plati.

Foto: SofikoS/Shutterstock

Najviše se traže provereni modeli

Trgovci ne biraju automobile nasumično. Važno im je da znaju šta kupci traže i za koje modele postoji stabilna potražnja. Analiza našeg tržišta pokazala je da su tokom 2025. godine najprodavaniji brendovi bili Volkswagen, Audi, Peugeot, Opel i BMW, dok su se među najprodavanijim modelima izdvojili Golf, Polo, Passat, Audi A4 i Opel Astra.

Popularan model može brzo da pronađe kupca, ali upravo zbog velike konkurencije trgovci često moraju da vode računa o ceni. Kod skupljih vozila potencijalna razlika može biti veća u apsolutnom iznosu, ali je i rizik veći: potrebno je uložiti više novca, a krug kupaca koji mogu da izdvoje taj iznos obično je uži.

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Automobil koji dugo stoji na placu "jede" zaradu

Jedan od najvećih problema u ovom poslu jeste vreme. Dok automobil čeka kupca, trgovac ne može da računa na novac koji je u njega uložio. Ako vozilo dugo ne može da se proda, prodavac nekad mora da spusti cenu kako bi oslobodio novac za sledeću nabavku. Tako se dešava da automobil koji je na početku delovao kao dobra prilika na kraju donese malu zaradu ili čak gubitak.

Zato je brzina prodaje često jednako važna kao i razlika između nabavne i prodajne cene. Trgovcu nije cilj samo da na jednom automobilu zaradi što više, već i da vozila redovno menja i da mu kapital ne ostaje zarobljen na placu. U poslu u kom se obrće veliki novac, pogrešna procena može skupo da košta.

Šta se dešava sa cenama u 2026. godini?

Najnovija analiza, objavljena u julu 2026, pokazala je da je prodaja polovnih vozila iz uvoza u prvih šest meseci bila gotovo ista kao u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, prosečne oglašene cene polovnjaka starosti do 20 godina bile su u blagom padu od početka godine, ali su i dalje bile oko pet odsto više nego u prvoj polovini 2025. godine.

Prodaja polovnih automobila Foto: Shutterstock

U istraživanju sprovedenom među profesionalnim trgovcima početkom 2026. godine, najveći deo njih izdvojio je troškove uvoza kao jedan od glavnih izazova poslovanja, što pokazuje da prodavci ne gledaju samo koliko mogu da dobiju za automobil, već i koliko ih košta da ga uopšte dovedu do kupca.

Milioni u prometu, ali ne i garantovana zarada

Kada se saberu vrednosti velikog broja prodatih automobila, jasno je zašto se na ovom tržištu obrću milioni evra. Ipak, promet nije isto što i profit. Trgovac koji proda deset automobila po 8.000 evra ostvario je promet od 80.000 evra, ali to ne znači da je toliko zaradio. Najveći deo tog novca prethodno je potrošen na nabavku vozila, uvoz i druge obaveze.

Zarada zavisi od toga gde je vozilo kupljeno, koliko je plaćeno, kakvo mu je stanje, koliko je novca uloženo u njega i koliko brzo je pronašlo kupca. Jedno je sigurno: iza cene istaknute na šoferšajbni krije se mnogo više od obične razlike između dve cifre.