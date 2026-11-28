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Građani koji planiraju da tokom 2027. godine organizuju venčanje ili krštenje na određenim turističkim lokalitetima u Srbiji trebalo bi da računaju i na naknade za korišćenje turističkog prostora. Prema novim usklađenim iznosima koje je Vlada Srbije objavila, naknada za organizaciju ovakvih događaja može da dostigne 63.235 dinara dnevno.

Novim cenovnikom, koji će se primenjivati od 1. januara 2027. godine, obuhvaćeno je i profesionalno fotografisanje, snimanje filmova, organizovanje koncerata, kao i ulazak učesnika manifestacija na određene turističke lokalitete.

Za venčanje ili krštenje do 63.235 dinara

Reč je o posebnoj naknadi za korišćenje turističkog prostora, a ne o naknadi za sklapanje braka pred matičarem ili obavljanje verskog obreda.

Zakon predviđa da konkretnu visinu naknade određuje upravljač turističkog prostora, u okviru propisanog raspona.

Predviđene su i naknade po gostu

Posebna stavka cenovnika odnosi se na ulazak i boravak posetilaca koji učestvuju u organizovanim događajima uz posetu posebnim znamenitostima.

Mlada hrani tortom mladoženju Foto: Anatoliy Cherkas/Shutterstock

Za punoletne učesnike venčanja, krštenja, koncerata i sličnih događaja predviđena je naknada od 254 do 378 dinara po osobi, dok će za decu od 12 do 18 godina iznositi od 37 do 127 dinara.

Ukoliko bi se naplaćivala naknada za ulazak 100 punoletnih gostiju, samo po tom osnovu trošak bi mogao da iznosi između 25.400 i 37.800 dinara.

Da li se i koje naknade naplaćuju na konkretnom događaju zavisi od akta upravljača turističkog prostora i zakonskih uslova.

Profesionalno fotografisanje do 7.588 dinara dnevno

Na spisku usklađenih naknada nalazi se i profesionalno fotografisanje. Za njega je predviđena naknada od 3.795 do 7.588 dinara dnevno po fotoaparatu ili kameri.

Još viši iznosi predviđeni su za snimanje igranih, reklamnih i dokumentarnih filmova. Snimanje dokumentarnog filma koštaće od 8.853 do 37.940 din. po filmu, a igranog ili reklamnog od 63.235 do 126.469 din. po filmu.

Da li će svi mladenci morati da plate ovu naknadu?

Ne. Propis se ne odnosi na sva venčanja i krštenja u Srbiji, niti na sve restorane i sale za proslave.

Reč je isključivo o zakonom definisanom korišćenju turističkog prostora. Zbog toga će oni koji planiraju proslavu na posebnom turističkom lokalitetu morati da provere cenovnik i uslove njegovog upravljača.

Novi rasponi naknada primenjivaće se od 1. januara 2027. godine.