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Posle međusobnih optužbi zbog zastoja u isplati penzija, rukovodstva Pošte Srbije i Poštanske štedionice naredne nedelje sešće za isti sto. Novinarka "Forbsa" Petrica Đaković otkriva za RTS šta je prethodilo problemima sa likvidnošću najveće državne banke, zašto se u rešavanje problema uključio MMF i šta država preduzima kako bi stabilizovala njeno poslovanje.

Rukovodstva Poštanske štedionice i Pošte Srbije sastaće se naredne nedelje kako bi razgovarala o problemima koji su početkom novembra doveli do kratkotrajnog zastoja u isplati penzija, saznaje Forbs Srbija.

Petrica Đaković kaže da bi na predstojećem sastanku rukovodstava Pošte Srbije i Poštanske štedionice trebalo da budu otklonjeni problemi koji su doveli do kratkotrajnog zastoja u isplati penzija, kako se takva situacija ne bi ponovila. Podseća na to da su početkom novembra dve institucije u javnosti iznosile međusobne optužbe.

- Pošta je krivila Poštansku štedionicu tvrdeći da joj nije isporučila dovoljno novca, a sa druge strane, Poštanska štedionica optuživala je Poštu da je sa njenih računa povukla svoje depozite i pozivala je da te depozite vrati na račun Poštanske štedionice - navodi Đakovićeva.

Foto: Marko Karović

Ističe da javnost nije dobila ubedljivo objašnjenje o tome šta se zapravo dogodilo i ko je odgovoran.

- Zato se pojavio prostor u kojem su počele sumnje da je neko zapravo vršio kratkotrajnu opstrukciju isplate penzija kako bi se stekao utisak da je nakon promene vlasti odmah došlo do zastoja, odnosno do nedostatka novca da se penzije isplate - kaže Đakovićeva.

Dodaje da će više o tome biti poznato nakon sastanka naredne nedelje, ali i da će biti važno kako će proteći isplata narednih penzija.

Da li je isplata 6.000 dinara građanima uticala na likvidnost

Đakovićeva ukazuje na to da je, prema saznanjima njenih izvora, destabilizacija Poštanske štedionice počela povlačenjem novca Akcijskog fonda za isplatu jednokratne pomoći od 6.000 dinara punoletnim građanima uoči parlamentarnih izbora.

Objašnjava da je pomoć građanima delom isplaćena iz budžeta, a delom iz sredstava Akcijskog fonda, koja su bila deponovana u Poštanskoj štedionici.

- Onog trenutka kada je bivša vlast odlučila da isplati novac punoletnim građanima i da sredstva Akcijskog fonda povuče sa računa u Poštanskoj štedionici, došlo je, kako se smatra, do prve, manje destabilizacije banke - navela je Đakovićeva.

- Jedan ozbiljan novac je u jednom trenutku u predizbornoj kampanji povučen kako bi se isplatio. To nije novac Poštanske štedionice, to je novac Akcijskog fonda, ali je to na trenutak destabilizovalo banku, jer je reč o velikom iznosu i on je povučen u kratkom periodu - objašnjava Đakovićeva.

- Kada se tako naprasno desi oduzimanje dozvole jednoj banci, to unese paniku na finansijsko tržište. Ako se jednoj banci nešto desi, onda svi mi koji imamo novac na štednji u banci pomislimo da li je naš novac siguran - ističe Đakovićeva.

Foto: Kurir, Printscreen

Prema njenim saznanjima, to je kratkotrajno uticalo na čitav bankarski sektor, a posebno na Poštansku štedionicu.

Podseća i na nedavno saopštenje Poštanske štedionice u kojem je kao ključni faktor destabilizacije navedeno povlačenje depozita državnih i javnih preduzeća.

Od kreditiranja stanovništva do finansiranja infrastrukturnih projekata

Đakovićeva naglašava da je Poštanska štedionica najveća državna banka, koja zauzima devet odsto bankarskog tržišta, zbog čega je njena stabilnost izuzetno važna za čitav finansijski sistem.

Podseća na to da je pre više od decenije, nakon propasti nekoliko banaka, zaključkom Vlade odlučeno da se Poštanska štedionica bavi pre svega poslovanjem sa stanovništvom i malom privredom, ali da se to poslednjih godina promenilo.

- Ta banka je poslednjih godina ne samo ušla u projekat subvencionisanja stambenih kredita za mlade, nego je počela da kreditira neka državna preduzeća i infrastrukturne projekte - navodi Đakovićeva.

Objašnjava da su takvi krediti veliki po iznosu, sa dugim grejs periodom i rokom otplate, što u kombinaciji sa povlačenjem depozita utiče na likvidnost banke.

- Banka je destabilizovana. Ono što smo mi saznali jeste da je to daleko od onoga što se desilo Alta banci, ali je činjenica da su se i Narodna banka, kasnije i zaposleni u Ministarstvu finansija, pa čak i MMF uključili kako bi se banka stabilizovala - ističe Đakovićeva.

Kakva je bila uloga MMF-a

Govoreći o ulozi Međunarodnog monetarnog fonda, Đakovićeva kaže da se, prema saznanjima Forbsa, na insistiranje predstavnika Narodne banke Srbije u rešavanje problema uključilo i Ministarstvo finansija, koje se potom konsultovalo sa misijom MMF-a.

- Banka je državna, dakle, najodgovorniji za to šta se dešava u banci jeste vlasnik banke. To je u ovom slučaju država, odnosno država koju predstavlja Ministarstvo finansija - ukazuje Đakovićeva.

Kao rezultat tih konsultacija izdvaja aukcije za prevremeni otkup državnih obveznica, koje je Poštanska štedionica kupovala prethodnih godina.

- Država je sprovela dve aukcije prevremenog otkupa, biće ih još nekoliko do kraja godine, kako bi na taj način stabilizovala poslovanje Poštanske štedionice - zaključuje Đakovićeva.