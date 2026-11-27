Posle dvodnevne obuke za polaganje optičkih kablova za data centre dobija se posao sa mesečnom zaradom do 7.500 evra.

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U trci za izgradnju američke infrastrukture za veštačku inteligenciju, tehnološke kompanije suočavaju se sa neočekivanim problemom: nedostaje im kvalifikovanih radnika koji znaju da postavljaju sisteme za hlađenje, serverske ormare, električnu opremu i optičke kablove neophodne za funkcionisanje data centara.

Potražnja za takvim stručnjacima toliko je velika da bi nedostatak radne snage mogao da nadjača čak i eventualno usporavanje građevinskih projekata, piše CNN.

Zbog toga industrija ulaže ogromne napore kako bi obučila i zaposlila ljude za ova ključna radna mesta. Nekoliko neprofitnih organizacija, kompanija koje se bave onlajn obrazovanjem i sva četiri najveća pružaoca usluga računarstva u oblaku - Amazon, Gugl, Meta i Majkrosoft - nude različite oblike besplatnih, ubrzanih programa obuke za tehnička zanimanja povezana sa izgradnjom data centara. Neki od tih poslova donose i šestocifrene godišnje zarade, a mnogi Amerikanci uopšte ne znaju da takva zanimanja postoje.

Džavonte Hil studirao je dizajn video-igara. Danas je u ranim tridesetim godinama i tražio je novi karijerni pravac, ali nije znao odakle da počne. Njegova devojka naišla je na oglas za America’s Workforce Academy, novi program obuke koji je Meta pokrenula u avgustu kako bi pomogla u rešavanju nedostatka kvalifikovane radne snage.

Kompanija mu je ponudila plaćenu četvoronedeljnu obuku i garantovala zaposlenje u data centru nakon što dobije diplomu.

"To je kao vojska“

Hil je odlučio da pokuša. Tokom mesec dana, u učionici sa još 29 polaznika, pohađao je predavanja i praktičnu nastavu. Učio je kako se postavljaju i sprovode optički i bakarni kablovi, kao i šta označavaju različite boje izolacije na kablovima.

Bio je nervozan jer nije znao da li će uspeti da zapamti sve informacije potrebne za novi posao.

"Diploma je bila u petak“, rekao je Hil. "Uvođenje u posao počelo je u ponedeljak.“

Završio je Metin program za tehničare za optičke kablove, koji se sprovodi u saradnji sa kompanijom CBRE Group. Meta sarađuje i sa organizacijom Associated Builders and Contractors (ABC), strukovnim udruženjem građevinske industrije koje već decenijama obučava radnike.

Za razliku od tradicionalnog obrazovanja, poput strukovnih škola i programa stručnog osposobljavanja, ubrzani programi organizacije ABC nisu osmišljeni tako da polaznicima pruže sveobuhvatno obrazovanje. Njihov cilj je da što brže osposobe što veći broj ljudi za rad u data centrima.

"To je kao vojska“, rekao je Džoel Tejms, rukovodilac ABC-jevog odeljenja za bezbednost i radnu snagu.

"Da li im osnovna vojna obuka omogućava da budu spremni za svaki mogući scenario? Ne. Ali im pruža osnovno znanje pre nego što počnu da rade na gradilištu.“

Nedostaje milion radnika

Pokazalo se da je Hilova zabrinutost bila nepotrebna. Na gradilište u saveznoj državi Ohajo stigao je bolje pripremljen nego što je očekivao.

"Mogao bih ovo da radim do kraja života“, rekao je. "Video sam oglase za slobodna radna mesta, ali osećam veliku lojalnost prema Meti.“

Uprkos sve većem protivljenju javnosti i novom talasu političara koji najavljuju regulisanje širenja data centara, njihova izgradnja praktično je nezaustavljiva. Prema proceni ekonomiste Stijna Van Njuverburga sa poslovne škole Univerziteta Kolumbija, ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju u doglednoj budućnosti mogla bi da dostignu gotovo bilion dolara godišnje.

Međutim, izgradnju prate brojne logističke prepreke, od građevinskih dozvola i obezbeđivanja snabdevanja električnom energijom do nabavke materijala i finansiranja.

Čak i tehnološki giganti sa gotovo neograničenim finansijskim sredstvima, koji uspeju da reše ove probleme, nailaze na istu prepreku: u SAD jednostavno nema dovoljno kvalifikovanih ljudi za izgradnju data centara. Problem je posebno izražen u udaljenim i ruralnim područjima u kojima se takvi objekti grade.

Nedostaje milion inženjera

Prema procenama konsultantske kuće PwC, Sjedinjenim Američkim Državama nedostaje milion inženjera potrebnih za ostvarivanje planova izgradnje data centara.

Mnogi projekti koji su već spremni za početak radova kasne mesecima jer kompanije ne uspevaju da okupe dovoljno stručnih radnika. Prema proceni Goldman Saksa, samo približno polovina računarskih kapaciteta za veštačku inteligenciju, čije se puštanje u rad očekuje u periodu od danas do 2028. godine, biće završena u predviđenom roku.

Takva kašnjenja izuzetno su skupa. Prema rečima Mone Džani, kopredsedavajuće odeljenja za infrastrukturu, energetiku i nekretnine u advokatskoj kancelariji Cooley, mesec dana kašnjenja na velikom data centru za veštačku inteligenciju može da košta od nekoliko desetina miliona do više od 100 miliona dolara, u zavisnosti od lokacije, veličine projekta i ugovornih uslova.

Zbog toga tehnološke kompanije odustaju od zahteva za višegodišnjim školovanjem u strukovnim školama ili dugotrajnim programima stručnog osposobljavanja.

Umesto toga, okreću se intenzivnim, ubrzanim programima osmišljenim posebno za poslove povezane sa izgradnjom data centara. Mnogi programi su besplatni, a sve veći broj kompanija polaznicima čak plaća učešće u obuci. U zavisnosti od posla za koji se osposobljavaju, nastava može da traje od samo dva dana do 15 nedelja.

"Nisam imao šta da izgubim“

Potreba za radnicima toliko je velika da tehnološke kompanije neke od najboljih polaznika zapošljavaju već dan nakon sticanja sertifikata.

Robert Burgess radio je na različitim građevinskim poslovima u okolini Kantona, u saveznoj državi Misisipi. Imao je iskustva sa određenim poslovima niskonaponskih električnih instalacija, a čuo je i da može znatno više da se zaradi postavljanjem optičkih kablova za telekomunikacione kompanije ili na gradilištima data centara.

Na Guglu je pretražio izraz "obuka za optičke kablove u Misisipiju“ i naišao na Amazonov četvoronedeljni program I2PA (Information Infrastructure Pre-Apprenticeship), koji se održavao na lokalnom koledžu.

"Nisam imao šta da izgubim“, rekao je Burgess. "Uneo sam svoju imejl adresu i primili su me.“

Tokom programa naučio je kako se proizvodi i distribuira električna energija, kako se postavljaju serveri i na koji način se uklapaju u infrastrukturu data centra. Amazonovi instruktori postavili su model data centra kako bi polaznici mogli da steknu praktično iskustvo.

Sajam zapošljavanja

Na kraju programa održan je sajam zapošljavanja. Burgess je dobio ponudu za posao u kompanijama Yates Construction i Turner Construction, koje su tada sarađivale na završnim radovima na jednom data centru u tom području.

Bilo je to 2024. godine. Danas je Burgess pomoćnik rukovodioca gradilišta i vodi poslove na drugom projektu izgradnje data centra.

Reč je o karijeri za koju ranije nije ni znao da mu je dostupna.

"Da nisam prošao taj program, nikada ne bih bio ovde“, rekao je.

Njegova priča ukazuje na jednu od najvećih prepreka u rešavanju nedostatka kvalifikovane radne snage: ljudi često uopšte ne znaju da takva, dobro plaćena radna mesta postoje.

"Ljudi postaju vozači viljuškara jer znaju šta je to“, rekao je Rodžer Verner, Amazonov potpredsednik za ekonomski razvoj. „Međutim, postoje izuzetno tražena zanimanja za koja ljudi jednostavno ne znaju.“

Ovo nije klasična strukovna škola

Intenzivni programi obuke namerno nisu zamišljeni kao zamena za klasične strukovne škole.

"Nećemo rešiti sve svetske probleme sa 30 polaznika po grupi“, rekao je Verner. „Ne pokušavamo da dupliramo rad lokalnih koledža. Mi poznajemo najnovije tehnologije i obezbeđujemo novac. Koledži imaju vrhunske predavače.“

Ipak, neke obrazovne kompanije smatraju da njihovi ubrzani programi imaju prednosti u odnosu na tradicionalnu nastavu.

Dag Donovan, izvršni direktor onlajn obrazovne kompanije Interplay Learning, primetio je da vojska, medicina i vazduhoplovna industrija koriste alate virtuelne i proširene stvarnosti, dok ih radnici u zanatskim i tehničkim zanimanjima gotovo uopšte ne koriste.

Zbog toga je u svoje programe počeo da uključuje proširenu i virtuelnu stvarnost, kombinujući ih sa tradicionalnim metodama podučavanja.

"Iznenadilo nas je to što se ljudi u tim zanimanjima nisu više okrenuli takvim tehnologijama“, rekao je Donovan.

Nekada je bila frizerka, a danas radi kao tehničarka

Drugi programi, poput 15-nedeljnog intenzivnog kursa neprofitne organizacije Per Scholas, nastoje da praktični deo obuke, koji se inače odvija na radnom mestu, prebace u učionice.

"Osmislili smo intenzivne programe u saradnji sa poslodavcima, nastojeći da što vernije oponašamo okruženja u kojima će ljudi kasnije raditi“, rekla je Kejtlin Brazil, predsednica organizacije Per Scholas.

Takav praktičan pristup pomogao je Džanej Remzi, bivšoj frizerki iz Ridžkresta u Kaliforniji, koja danas radi kao tehničarka u Guglovom data centru nedaleko od Atlante.

Petnaestonedeljni program organizacije Per Scholas bio je intenzivan, prisetila se Remzi.

"Tamo vam ništa ne ulepšavaju. Radite teorijski deo, prolazite obuku, učestvujete u praktičnim vežbama i učite o fizičkoj i tehničkoj strani posla“, rekla je.

Nastavila je da radi kao frizerka

Uprkos celodnevnoj nastavi od devet do 17 časova, uz dodatne domaće zadatke, Remzi je tokom školovanja nastavila da prima klijente i radi kao frizerka kako bi mogla da podmiruje životne troškove.

Program organizacije Per Scholas bio je besplatan, ali nije imala drugi izvor prihoda.

Takav način rada tokom školovanja se ne preporučuje, rekla je Brazil, ali približno četvrtina polaznika organizacije radi noću i vikendom kako bi se finansijski izdržavala tokom programa.

Organizacija im zato nudi besplatno finansijsko savetovanje i beskamatne zajmove u iznosu od 3.000 dolara. Sredstva za njih obezbeđena su zahvaljujući Guglovom ulaganju od 100 miliona dolara.

Nisu svi programi toliko dugi i intenzivni. Amazon, na primer, nudi dvodnevne obuke za radnike koji spajaju optičke kablove. Reč je o radnom mestu koje ova kompanija najteže popunjava, rekao je Verner.

Ljudi dobijaju bolje poslove

Spajanje optičkih vlakana podrazumeva povezivanje hiljada tankih vlakana sa drugim delom kabla, pri čemu je potrebno pronaći odgovarajući par za svako pojedinačno vlakno.

Svako vlakno potrebno je očistiti, zatim ih spojiti topljenjem, i to po 12 odjednom, testirati, ponovo zapečatiti i pravilno i bezbedno postaviti.

Sam posao nije naročito težak, ali zahteva izuzetnu preciznost i sposobnost dugotrajnog ponavljanja istih radnji, zbog čega odgovara ljudima sa određenim sklonostima.

Nakon samo dva dana obuke polaznici su spremni za rad. Oni koji ostvare najbolje rezultate na praktičnim ispitima odmah dobijaju priliku za zaposlenje na najplaćenijim radnim mestima, u samim data centrima.

Početnici tamo mogu da zarađuju do 32 dolara na sat, uz značajne prihode od prekovremenog rada, što ukupnu godišnju zaradu može da podigne na približno 100.000 dolara, odnosno oko 91.000 evra.

"Mi donosimo tehničko znanje, a ljudi dobijaju bolje poslove. To je san“, zaključio je Verner.