Slušaj vest

Nemački specijalizovani magazin “Autoflotte” objavio je test modela Fiat Grande Panda Hybrid, a glavni zaključak glasi da ovaj gradski krosover bez problema savladava i duža putovanja, ne ostavljajući utisak nedoraslog vozila. Testirali su bogato opremljenu verziju „La Prima“ sa 110 konjskih snaga i pohvalili su vozne osobine, nisku potrošnju u gradskim uslovima i ergonomiju komandi. Ipak, ocena postaje znatno oštrija čim se pogleda cenovnik na nemačkom tržištu, gde su uzastopna poskupljenja osnovnog modela i skupi paketi dodatne opreme vrlo brzo podigli konačnu cenu.

Potrošnja od 4,8 litara u gradu i 2 km na struju

Najbolji utisak tokom testiranja ostvaren je u gradskoj vožnji, gde je Grande Panda Hibrid zabeležila prosečnu potrošnju od 4,8 litara na 100 kilometara, što je čak i bolji rezultat od 5,1 litra, koliko je fabrika deklarisala prema WLTP ciklusu. Električni motor, integrisan u šestostepeni menjač sa dvostrukim kvačilom, omogućava pokretanje automobila sa ugašenim benzinskim motorom i prelazak više od jednog kilometra isključivo na struju pod određenim uslovima.

Još zanimljiviji podatak zabeležen je na ravnim deonicama van gradskih gužvi - nemački novinar je izmerio da trocilindarski benzinac može da ostane isključen gotovo dva kilometra čak i pri brzini od 80 km/h. Uz rezervoar zapremine 44 litra, što je prilično izdašno za automobil dužine četiri metra, zaustavljanja na pumpama tokom dugih relacija su prilično retka.

Foto: Shutterstock

Na auto-putu verzija „La Prima“ na točkovima od 17 inča pruža udobnu i stabilnu vožnju, ali pri brzinama većim od 140 km/h aerodinamički šumovi postaju znatno izraženiji. Takođe, na 160 km/h aktivira se elektronski limitator brzine, što je autor testa ocenio kao manje ubedljivo rešenje. U gradskom manevrisanju izdvaja se još jedna mana prilikom polukružnog okretanja - prečnik zaokreta od 10,9 metara prilično je velik za vozilo ove klase, dok je sa druge strane klirens od 18,3 centimetra izuzetno praktičan prilikom približavanja ivičnjacima.

Prostrana kabina, plastika oko menjača za kritiku

Visoka i ugaona vrata olakšavaju ulazak u vozilo, a i odrasle osobe na zadnjoj klupi mogu da putuju veoma udobno. Na prednjim sedištima lako se pronalazi idealna vozačka pozicija zahvaljujući dobrim podešavanjima sedišta i upravljača, mada fiksni nasloni za glavu mogu stvarati blagi pritisak u gornjem delu leđa kod viših putnika.

Foto: RETMEN / Sipa Press / Profimedia

Posebnu pohvalu nemačkog novinara zaslužili su klasični fizički tasteri za grejanje sedišta i volana, kao i praktičan točkić za podešavanje klima-uređaja. Sa druge strane, zamerke idu na račun sjajne crne plastike oko selektora menjača, koja se lako grebe čim se na nju spuste ključevi ili telefon, dok i obloga prtljažnika odaje utisak nešto skromnijeg kvaliteta izrade.