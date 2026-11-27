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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6319 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 107,1426.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,8 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 5,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 6,7 odsto.