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Ako vam penzija iznenada prestane da stiže na bankovni račun, razlog ne mora biti komplikovan. Jedna naizgled bezazlena greška, naročito nakon preseljenja, može dovesti do privremene obustave isplate. Nemačko penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung – DRV) upozorava penzionere da blagovremeno prijave promenu adrese kako ne bi ostali bez svojih mesečnih primanja.

Preselili ste se? Zbog neprijavljene adrese možete ostati bez penzije

Tokom selidbe lako je zaboraviti na administrativne obaveze. Međutim, penzioneri koji promene adresu, a o tome ne obaveste nadležne službe, rizikuju prekid isplate penzije.

Nemačko penzijsko osiguranje upozorava da penzija može da se isplaćuje samo ako nadležna služba za isplatu penzija (Renten-Service) raspolaže aktuelnom adresom korisnika.

Ako penzioner ne prijavi novu adresu, a nadležna služba ne uspe da je utvrdi drugim putem, isplata penzije može biti obustavljena. To se, na primer, može dogoditi ako ne uspe dostavljanje godišnjeg obaveštenja o usklađivanju penzije, kojim se korisnici jednom godišnje informišu o visini svojih primanja.

Cilj ove mere je sprečavanje pogrešnih isplata u slučajevima kada više ne postoji pravo na penziju ili kada to pravo ne može da se proveri.

Foto: Jakov Milošević

Ipak, ako je obustava posledica neprijavljene adrese, problem može da se reši. Nakon što penzioner dostavi novu adresu službi Renten-Service, isplata penzije ponovo se pokreće.

Važno je znati i da nemačko penzijsko osiguranje nikada ne kontaktira korisnike putem SMS poruka ili elektronske pošte radi slanja takvih obaveštenja. Poruke koje izgledaju kao zvanična obaveštenja o penziji mogu biti pokušaji internet prevare. Prevaranti na taj način pokušavaju da dođu do ličnih podataka i novca građana.

Kako prijaviti promenu adrese u Nemačkoj?

Budući da se isplata nemačkih penzija obavlja preko kompanije Deutsche Post, penzioneri promenu adrese treba direktno da prijave službi Renten-Service.

Postoje dve mogućnosti:

1. Pisanim putem: Potrebno je popuniti odgovarajući obrazac i priložiti broj penzijskog osiguranja. Obrasci su dostupni u poslovnicama pošte ili na internet stranici www.rentenservice.com.

2. Putem interneta: Promena adrese može se prijaviti na stranici www.rentenservice.com, u rubrici „gesetzliche Rente“, u okviru menija „Services“.

Kod pisane prijave obrazac je potrebno popuniti, potpisati i poslati nadležnoj službi. Nakon prijema podataka, Renten-Service automatski prosleđuje novu adresu penzijskom osiguranju.

Podatke za kontakt nadležne službe možete pronaći na rešenju o penziji ili u godišnjem obaveštenju o usklađivanju penzije.

Promenu adrese nije preporučljivo prijavljivati putem elektronske pošte.

Zbog kojih još razloga nemačka penzija može da prestane da stiže?

Neprijavljena adresa nije jedini razlog zbog kojeg nemačko penzijsko osiguranje može privremeno da obustavi isplatu. Postoji još nekoliko situacija na koje penzioneri treba da obrate pažnju.

Nedostaje potvrda o životu

Penzioneri, naročito oni koji žive izvan Nemačke, u određenim slučajevima moraju da dostave potvrdu o životu. Ako nadležna služba zatraži ovaj dokument, a korisnik ga ne dostavi u propisanom roku, isplata penzije može biti privremeno obustavljena.

Potrebno je što pre dostaviti traženi dokument kako bi se isplata nastavila.

Promenjen je bankovni račun

Ako penzioner promeni banku ili račun, a nove podatke ne prijavi na vreme, može doći do problema sa isplatom. Nove bankovne podatke potrebno je dostaviti službi Renten-Service, a treba prijaviti i ukoliko uplata nije stigla.

Nisu dostavljeni traženi dokumenti

Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju koju je zatražilo penzijsko osiguranje ili se ne odazove obaveznom lekarskom pregledu, može ugroziti pravo na isplatu.

ilustracija Foto: Shutterstock

Međutim, pre obustave zbog nesaradnje, po pravilu mora da dobije pisano obaveštenje o mogućim posledicama i odgovarajući rok za ispunjavanje obaveza.

Istekla je privremena invalidska penzija

Ako je invalidska penzija odobrena na određeno vreme, njena isplata prestaje na datum naveden u rešenju, osim ako nije odobreno produženje.

Zahtev za nastavak isplate preporučuje se podneti otprilike četiri meseca pre isteka prava.

Korisnik invalidske penzije počeo je da radi

Dodatni prihodi mogu da utiču na visinu invalidske penzije. Osim toga, obavljanje posla koji prevazilazi utvrđenu radnu sposobnost može ugroziti pravo na penziju.

Svaku promenu zaposlenja i prihoda potrebno je razjasniti sa penzijskim osiguranjem.

Promene kod porodične penzije

Pravo na udovičku ili udovačku penziju prestaje sklapanjem novog braka. Takođe, sopstveni prihodi korisnika mogu da smanje iznos penzije, a u nekim slučajevima čak i da dovedu do potpunog ukidanja isplate.

Zato je važno prijaviti promene ličnih okolnosti i proveriti rešenje o penziji.

Nedostaju potvrde za porodičnu penziju za decu

Nakon navršene 18. godine života, nastavak isplate porodične penzije za decu može zavisiti od njihovog školovanja ili obrazovanja.

Ako nedostaju potvrde o školovanju ili je obrazovanje završeno, isplata može biti obustavljena.

Potrebno je blagovremeno dostaviti potrebne dokaze i, ukoliko je neophodno, zatražiti nastavak isplate.

Penzija zapravo još nije zakasnila

Ponekad penzioneri pomisle da penzija kasni, iako je uplata još uvek u obradi. Novac na račun može da legne do 23.59 časova poslednjeg relevantnog radnog dana banke.

Ako uplata ni nakon toga ne bude vidljiva, potrebno je kontaktirati službu Renten-Service.

Kome se obratiti ako penzija ne stigne?

Ako nemačka penzija iznenada prestane da stiže na račun, najvažnije je utvrditi razlog pre nego što se zaključi da je pravo na penziju izgubljeno.

Penzioneri mogu da se obrate službi Renten-Service ili nadležnom nemačkom penzijskom osiguranju. Telefonski brojevi i ostali kontakt-podaci nalaze se na rešenju o penziji.

U mnogim slučajevima problem je moguće rešiti dostavljanjem nedostajuće dokumentacije ili ažuriranjem ličnih i bankovnih podataka.