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Klima za grejanje koja u prodavnici nosi oznaku 12.000 BTU može zimi da preda različitu količinu toplote, zavisno od modela i spoljne temperature. Ako nameravate da njome grejete stan, od prodavca tražite podatak o snazi grejanja na minusu. Temperatura do koje uređaj može da radi važna je tek uz podatak koliko toplote tada može da isporuči.

U specifikaciji se oznaka 12.000 najčešće odnosi na nominalni učinak hlađenja. Puna jedinica je BTU na sat, a 12.000 BTU/h iznosi oko 3,52 kW toplotnog učinka. Kada gledate uređaj za zimu, u dokumentaciji odvojeno pronađite učinak grejanja i ulaznu električnu snagu. Prvi govori koliko toplote uređaj predaje, a druga koliko struje povlači pri navedenim uslovima.

Klima za grejanje bira se prema snazi koju daje na minusu

Klima za grejanje može u katalogu imati nominalni učinak naveden za blage spoljne uslove. U sertifikatu Euroventa za par Daikin FTXM35A i RXM35A navedeno je 3,50 kW u režimu hlađenja i 4,00 kW na standardnoj tački za grejanje. Za odluku da li je taj ili bilo koji drugi uređaj dovoljan u vašem stanu, potreban je i podatak o raspoloživoj snazi na zimskoj temperaturi za koju je urađen proračun gubitaka.

Recimo da je za jednu prostoriju utvrđeno da na −10 °C gubi 2,8 kW toplote. Uređaj koji na istoj temperaturi predaje 2,3 kW u tim uslovima sam ne pokriva gubitke. Uređaj koji u redovnom radu može da preda 3,2 kW ima potrebnu snagu za taj računski primer. Pre poređenja proverite da li su podaci dati pri istoj sobnoj temperaturi i da li prikazuju raspoloživu snagu u redovnom radu. Kratkotrajan maksimum i učinak u standardnom testu pri delimičnom opterećenju zasebni su podaci.

grejanje na klima uredjaj u stanu Foto: Antonio Guillem/Shutterstock

Važno je po kojoj je spoljnoj temperaturi proračun urađen za vaš grad ili naselje. U ponudi tražite punu oznaku unutrašnje i spoljne jedinice, pa od prodavca zatražite tabelu proizvođača za taj konkretan par. Ako dobijete samo navod da uređaj radi do −20 °C, pitajte koliko toplote daje na temperaturi koja je relevantna za stan.

Šta govori SCOP i zašto klima povremeno prekida grejanje

Kada se klima uređaj za grejanje poredi po efikasnosti, SCOP je koristan ako je naveden za istu klimatsku zonu. On predstavlja odnos predate toplote i utrošene električne energije tokom standardizovane grejne sezone. Eurovent, na primer, za prosečnu klimu navodi SCOP 5,20 za kombinaciju FTXM35A i RXM35A, a 4,20 za kombinaciju FTXF35E i RXF35E. To su rezultati za standardizovanu sezonu. Kad tražite uređaj koji treba da iznese najhladnije dane, pored sezonske efikasnosti pogledajte koliko toplote oba modela daju pod istim zimskim uslovima. Ako poredite potrošnju klime i električne grejalice, računajte za istu potrebnu količinu toplote i isti period.

U vlažnim zimskim uslovima na izmenjivaču može da se nahvata inje. Tokom odmrzavanja spoljne jedinice klima za grejanje privremeno prekida dovod toplote u sobu ili ga smanjuje, zavisno od uređaja. Montažer pre ugradnje treba da proveri gde će voda oticati i ima li spoljna jedinica prostora za strujanje vazduha i pristup radi servisa. Ako je snaga uređaja tek malo iznad gubitaka sobe, pitajte montažera i da li učinak iz tehničke tabele obuhvata pauze za odmrzavanje.

Koliko soba grejete i gde će stajati uređaj

Ako klima za grejanje stoji u dnevnoj sobi, njen ventilator najbolje raspoređuje toplotu tamo gde vazduh može slobodno da struji. Dnevna i trpezarija koje su otvorene jedna prema drugoj imaju drugačije uslove od dve spavaće sobe iza hodnika. Kad su vrata noću zatvorena, proverite kako će se grejati svaka od tih soba. Položaj unutrašnje jedinice dogovorite prema uobičajenom rasporedu korišćenja prostorija.

U proračun montažer ili projektant treba da uključi spoljni zid, staklene površine i ono što je iznad i ispod prostorije. Pri istoj kvadraturi, stan iznad negrejane garaže i stan između dve zagrejane etaže mogu imati različite gubitke. Ako je prostor dobro izolovan, pogledajte i koliko nisko inverter može da spusti snagu u prelaznim mesecima. Uređaj kome je najmanji učinak previsok za prostor može češće da se uključuje i isključuje.