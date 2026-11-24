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Vest da bi italijanski "Stelantis", koji ima fabriku u Kragujevcu, mogao da zatvori ovaj pogon uznemirila je građane. U tom slučaju bi bez posla ostalo 5.000 radnika i trpele bi njihove porodice, a i strmoglavio bi se izvoz iz Srbije zato što je kragujevačka "grande panda" uzdanica i nosilac našeg izvoza.

- Plašim se da će do kraja sledeće godine "Stelantis" preneti proizvodnju "pande" u Tursku. Voleo bih da to nije tačno i voleo bih da vlada krene da razgovara s njima o tome, ali znajući ih, jer, naravno, "Stelantis" će tražiti velike subvencije, oni to neće dati - rekao je Vučić.

Pravi pometnju

Ivan Ristić, predsednik Samostalnog sindikata "Fijat automobili Srbija", ocenio je Vučićeve reči kao "spin" koji je "van pameti" i kojim samo pravi pometnju u javnosti.

- Kako baš sad, kad je izgubio izbore, da "panda" ide u Tursku - upitao je Ristić.

On smatra da bivši predsednik "hoće da napravi što više štete" i da nije zabeležen slučaj da se prebacuje kompletna proizvodnja automobila koji se već radi u nekoj od drugih "Fijatovih" kompanija.

Srbija dve godine bez predstavnika Većinski vlasnik fabrike automobila u Kragujevcu je multinacionalna kompanija "Stellantis Europe S.p.A.", koja ima 66,67 odsto vlasništva, dok je manjinski vlasnik Republika Srbija sa 33,33 procenata udela. Međutim, iako država Srbija ima više od trećine vlasničkog udela, već više od dve godine je bez predstavnika u Nadzornom odboru. - Nakon što je 2024. Gojko Stanivuković podneo ostavku na članstvo, naša država nema svog predstavnika u Nadzornom odboru. Zato je pitanje za odlazeću vladu i bivši režim zašto od tada nije imenovan novi predstavnik Republike Srbije u Nadzornom odboru - kazao je Ivan Ristić.

Ristić navodi da se u Turskoj proizvodio "fijat tipo", a da će ta fabrika verovatno konkurisati za potpuno novi model.

- Zato kažem da bivši predsednik lupa gluposti i pravi pometnju. On mora da zna kako se dobijaju modeli - kazao je Ristić za Betu.

Istorijat saradnje - 2008. godine Vlada Srbije i "Fijat" potpisuju ugovor o strateškom partnerstvu, čime je osnovana nova kompanija - "Fijat automobili Srbija" - 2012. godine u Kragujevcu počinje proizvodnja modela "fijat 500L"

- 2021. spajanjem grupacija FCA (Fijat Krajsler) i PSA (Pežo Sitroen) nastaje globalni automobilski gigant "Stelantis", pod čije okrilje prelazi i kragujevačka fabrika

- 2024. počinje proizvodnja "grande pande" (električna, benzinska i hibridna varijanta)

- 2025. počela proizvodnja modela "sitroen C3" u kragujevačkoj fabrici

- 3,2 milijarde evra dostigao izvoz automobila iz Srbije u prvih sedam meseci 2026, što je, prema podacima RZS, rast od oko 50 odsto u odnosu na lane

1/5 Vidi galeriju Fabrika u Kragujevcu radi punom parom Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Shutterstock

U razgovoru za Biznis Kurir Ristić je naglasio da fabrika automobila u Kragujevcu radi u punom kapacitetu, a proizvodnja vozila je blizu projektovanog maksimuma. Radi se u sve četiri smene, odnosno u tri smene od ponedeljka do petka, plus vikend smene.

- Angažovano je 5.000 radnika, proizvodnja teče uobičajeno, a potražnja i prodaja su i dalje velike i ne pokazuju znake opadanja. S proizvodnih traka silaze četiri modela automobila - "grande panda" u tri varijante (električna, benzinska i hibridna), kao i "sitroen C3" na električni pogon. Nema nikakvih naznaka krupnih promena. S obzirom na to da je država Srbija manjinski vlasnik "Stelantisove" fabrike u Kragujevcu sa učešćem od 33,33 odsto, o svim planovima i bilo kakvim eventualnim promenama u poslovanju prvo se obaveštava Vlada Srbije - naglasio je Ristić.

Svako može da mrači

Kako ističe ekonomista Aleksandar Stevanović, ne vidi šta se to promenilo pa da "Stelantis" odluči da proizvodnju izmesti iz Kragujevca u Tursku.

- Ne vidim zašto bi posle dve godine menjali odluku, posebno što ova investicija ima više srpske komponente. To nije nešto realno, ali svako ima pravo da mrači ili da bude optimističan - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Na naše pitanje da li bi ukidanje subvencija stranim kompanijama, što najavljuje Studentska lista, mogao da bude razlog za odlazak ove kompanije iz Srbije, Stevanović ističe da postoje ugovori koji moraju da se poštuju.

- Srbija kao država, barem u tom segmentu, do sada je funkcionisala kao pravna država, pa će nastaviti da ispunjava ugovore, osim onih koji su ekstremno štetni po državu Srbije, što ovde nije slučaj. Nema razloga sa ova fabrika napusti Srbiju, ali razumem i zašto se o tome priča, posebno u ovom trenutku - zaključio je Stevanović.

Pitanja o sudbini pogona u Kragujevcu poslali smo na adresu italijanskog "Stelantisa", kao i mejl s pitanjima za premijera u tehničkom mandatu Đure Macuta, ali odgovor do zaključenja ovog broja nismo dobili.