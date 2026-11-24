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Većina novih preduzeća u sektoru hrane u Belgiji ne ispunjava standarde bezbednosti hrane, a upozorenja su dobila 46,2 odsto pregledanih preduzeća, dok je njih 6,6 odsto dobilo zvaničan izveštaj.

Ta preduzeća nisu prošla prvu inspekciju belgijske agencije za bezbednost hrane, što je podstaklo intenziviranje napora da se pomogne novoosnovanim firmama da usklade svoje poslovanje sa propisima o higijeni i bezbednosti hrane, prenose Brisel tajms i agencija Belga.

Inspektori Savezne agencije za bezbednost lanca ishrane (FASFC) izvršili su u oktobru kontrole u 1.675 objekata koji posluju sa hranom, a koji ranije nisu bili kontrolisani.

Kampanja je bila usmerena na preduzeća koja prodaju proizvode direktno potrošačima, uključujući restorane, velike kuhinje, prodavnice, objekte brze hrane, pekare, mesare, ribarnice i druge prodajne objekte hrane.

Negativnu ocenu dobilo 52,9 odsto subjekata

Ukupno 52,9 odsto subjekata dobilo je negativnu ocenu, a većina utvrđenih nedostataka bila je relativno manja, poput nedovoljne čistoće površina koje nisu u direktnom kontaktu sa hranom, kao što su prozori i podovi.

Inspektori su takođe uočili probleme u vezi sa zaštitom hrane od kontaminacije, uključujući ambalažu koja nije bila adekvatno zatvorena, kao i nepravilno skladištenje.

Šesnaest preduzeća je privremeno zatvoreno nakon što su inspektori utvrdili postojanje ozbiljnog rizika po bezbednost hrane.

Potrebna dodatna pomoć i smernice

"Ova kampanja je jasno pokazala svoju vrednost. Skoro polovina novih preduzeća već je na pravom putu, dok je ostalima potrebna dodatna pomoć i smernice", izjavila je Elen Bonte iz agencije FASFC.

Kako se navodi, akcija, sprovedena na nacionalnom nivou, predstavljala je prvu koordinisanu inspekcijsku kampanju te vrste, usmerenu isključivo na novootvorena preduzeća u sektoru hrane.