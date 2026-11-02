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Srbija oko 70 odsto potreba za belim lukom podmiruje iz uvoza, iako domaća proizvodnja može da bude veoma isplativa. Kako je navedeno u prilogu RTS-a, za veću zastupljenost domaćeg proizvoda na tržištu ključni su kvalitetan sadni materijal, udruživanje proizvođača i unapred obezbeđen plasman.

Slobodan Vlajić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu rekao je za RTS da dobri proizvođači ostvaruju prinose od sedam do deset tona po hektaru.

Nedostatak radnika i skup sadni materijal

Prema podacima koje je Vlajić izneo za RTS, površine pod belim lukom u Srbiji poslednjih godina smanjene su na oko 1.200 do 1.300 hektara. Jedan od glavnih razloga je nedostatak radne snage, dok sadni materijal čini oko 51 odsto ukupnih troškova proizvodnje.

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"Ono što je jako bitno jeste da se na samom početku koristi sertifikovani sadni materijal koji je bez prisustva patogena i koji je sortno čist, jer to je zapravo preduslov za dobru i uspešnu proizvodnju", istakao je Vlajić.

Koliko može da se zaradi

Zarada zavisi od prinosa, troškova proizvodnje i tržišne cene, zbog čega se dobit po hektaru ne može unapred precizno odrediti, objasnio je Vlajić za RTS.

"Pojedinih godina beli luk se prodaje za 0,8-0,9 evra, sada trenutno 2,2-2,3 evra. To je, da kažemo, velika razlika", naveo je on.

Domaći beli luk prednost u odnosu na uvozni iz Kine i Španije ima pre svega u kvalitetu. Prema rečima sagovornika RTS-a, udeo suve materije kod domaćeg proizvoda iznosi od 37 do 38 odsto, a pojedinih godina dostiže i 39 do 40 odsto.

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Zainteresovana je i prerađivačka industrija, kao i farmaceutska industrija, koja beli luk koristi u proizvodnji kozmetičkih preparata i suplemenata. Ipak, saradnja sa velikim kupcima zahteva dovoljne količine i redovnu isporuku.

Kako do sigurnog plasmana

Vlajić je za RTS savetovao malim proizvođačima da pre početka proizvodnje obezbede kupce i razmotre udruživanje, jer veće količine olakšavaju ulazak u trgovinske lance.

"Prvo zapravo treba da se obezbedi plasman tog proizvoda. To je najbitnije", poručio je on.

Kao jednu od glavnih prepreka za saradnju sa velikim kupcima naveo je nemogućnost pojedinačnih proizvođača da obezbede dovoljne količine i kontinuitet isporuka.

"Ako hoćete da u neki trgovinski lanac uđete, morate imati količinu da biste obezbedili kontinuitet", naglasio je sagovornik RTS-a.