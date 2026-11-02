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Banka Poštanska štedionica saopštila je danas da se obratila Narodnoj banci Srbije sa molbom za dodatni stručni nadzor u praćenju likvidnosti i finansijskih tokova, povodom negativnih vesti i insinuacija u javnosti kojima se dovodi u pitanje njeno poslovanje i likvidnost.

Kako se navodi, dodatni značaj ovakvom postupanju daje činjenica da je Banka Poštanska štedionica predviđena za banku isplatioca osiguranih depozita Alta banke, dok je postupak donošenja odgovarajućeg rešenja o tom angažovanju još u toku.

Ova uloga, navod BPŠ, zahteva posebnu odgovornost i pažljivo planiranje finansijskih tokova.

- Cilj ovog obraćanja bio je da se, kroz dodatni stručni nadzor i proverljive podatke, obezbedi jasan uvid u finansijske tokove i otkloni prostor za neosnovane tvrdnje koje mogu uznemiriti klijente - navodi se u saopštenju.

Mere koje je odredila Narodna banka Srbije podrazumevaju pojačano praćenje likvidnosti i dodatne procedure za određene transakcije.

- Uveravamo građane da je naš prioritet očuvanje likvidnosti, uredno izvršavanje obaveza i zaštita interesa klijenata. Banka odgovorno sprovodi naložene mere i postupa transparentno. Poverenje građana za nas predstavlja obavezu - da postupamo pažljivo, odgovorno i u tesnoj saradnji sa nadležnim institucijama - poručuju iz banke.