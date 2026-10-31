HITNO SAOPŠTENJE EPS-a: Ovo je novi tekući račun za plaćanje električne energije u Beogradu
- EPS je saopštio da je za domaćinstva i male kupce u Beogradu od oktobarskog računa promenjen tekući račun za uplatu električne energije.
- Novi broj računa je 200-75409-96 i važi i za izmirenje dugovanja iz prethodnog perioda.
- Plaćanje preko aplikacije i portala 'EPS Uvid u račun' privremeno nije dostupno.
"Elektroprivreda Srbije" obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu.
Novi broj je 200-75409-96.
Novi tekući račun je potrebno da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda, piše u saopštenju.
"Takođe, obaveštavamo korisnike aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“ da plaćanje putem aplikacije neće biti dostupno u narednom periodu. O ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni."
Oduzeta dozvola Alta banci
- Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti. Utvrđeno je da se u prethodnom periodu, finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke - piše u saopštenju, i dodaje se:
- Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, u skladu sa Zakonom o bankama, Narodna banka Srbije je donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.
(Kurir.rs)