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"Elektroprivreda Srbije" obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu.

Novi broj je 200-75409-96.

Novi tekući račun je potrebno da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda, piše u saopštenju.

"Takođe, obaveštavamo korisnike aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“ da plaćanje putem aplikacije neće biti dostupno u narednom periodu. O ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni."

Oduzeta dozvola Alta banci

Podsetimo, Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad ALTA banci.

- Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti. Utvrđeno je da se u prethodnom periodu, finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke - piše u saopštenju, i dodaje se:

- Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, u skladu sa Zakonom o bankama, Narodna banka Srbije je donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.

(Kurir.rs)

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