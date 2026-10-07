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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu i predstavnik osnivača u Skupštini EPS AD Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je EPS neraskidivo vezan za razvoj države i nosi najveći deo odgovornosti za sigurnost snabdevanja električnom energijom i zato u budućnosti mora da bude snažan, stabilan i razvojno orijentisan sistem.

Ministarka je u obraćanju menadžmentu i zaposlenima EPS istakla da građani i država kao vlasnik od EPS-a očekuju stabilnost, efikasnost, finansijsku odgovornost i razvoj kompanije, navedeno je u saopštenju.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Danilo Mijatović

- Danas sa ponosom gledamo na to što su generacije pre vas izgradile i jasno je da je sada naš zajednički zadatak da sačuvamo ono što je najvrednije, unapredimo ono što može i mora bolje i izgradimo EPS koji će biti spreman za naredne 133 godine - rekla je ona čestitajući Dan kompanije.

Naglasila je da se očekuje i sposobnost da se gleda u budućnost, jer se energetika menja, kao i tehnologije, tržišta, pravila i očekivanja, ali i odnos prema životnoj sredini.

- Ono što ne sme da se promeni je osnovna misija, a to je da EPS bude stub energetske sigurnosti Srbije. Napravljen je značajan pomak u stabilizaciji poslovanja i stvaranju prostora za nova ulaganja, ali pred nama je još mnogo posla. Prioriteti moraju biti razvoj proizvodnih kapaciteta. Ali nijedna strategija, nijedan plan i nijedna investicija ne mogu biti uspešni bez ljudi. Zato je ulaganje u znanje, odgovornost i razvoj zaposlenih jednako važno kao i ulaganje u proizvodne kapacitete - rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da se od rukovodilaca, kao i do sada, očekuje da budu nosioci te promene, da postave standarde, budu odgovorni i traže odgovornost, ali da istovremeno prepoznaju znanje i trud.

- Kao predstavnik osnivača u Skupštini EPS-a, želim da vam poručim da je država tu da bude partner u ostvarenju ciljeva i stvaranju uslova u kojima će EPS moći da planira dugoročno, da investira i da se razvija i na vama je da tu odgovornost svakoga dana pretvarate u rezultate - rekla je Đedović Handanović.

Generalni direktor EPS Dušan Živković istakao je da je ''Elektroprivreda Srbije'' mnogo više od sistema rudnika, elektrana i infrastrukture, kao i da je otpornost koju nose ljudi ono što je ovaj veliki sistem održalo kroz sve izazove što će biti presudno za budućnost.

Dušan Živković Foto: Danilo Mijatović

- Zato su najveća i najvrednija snaga EPS-a upravo naši ljudi. Pokazali smo da u izazovu pronalazimo snagu za promenu, da iz iskustva izvlačimo pouke i da smo spremni za ono što dolazi. Umemo da prevaziđemo brojne poteškoće, tome svedoče rezultati, jer uprkos svim okolnostima i nasleđenim preprekama, EPS je i dalje najuspešnija kompanija u državi, prvi u svemu, ne samo u Srbiji, već i u regionu - rekao je Živković.

On je istakao da su stabilnost sistema i sigurnost proizvodnje posebno testirane ove godine zbog dugotrajne suše, nepovoljnih hidroloških uslova i istorijski niskog vodostaja Dunava.

Živković je naveo da EPS nastavlja realizaciju ključnih investicija.

Ove godine je u potpunosti obnovljena reverzibilna hidroelektrana ''Bajina Bašta'', napreduje izgradnja reverzibilne ''Bistrice'', kao i montaža nove rudarske opreme na Polju ''E'' i ''Radljevu'', gde se očekuje početak proizvodnje uglja preko kontinualnog sistema.

- Mnogo toga smo već uradili i nastavljamo transformaciju kompanije. Biće još novih izazova, prepreka, ali i novih prilika. Na njih treba da odgovorimo zajedno - znanjem, hrabrošću, radom, odgovornošću i poverenjem. Svaki novi projekat, svaka modernizacija i svaka promena zahtevaće od svih nas, od menadžmenta pa do svakog radnika na terenu, maksimalnu radnu disciplinu, ličnu odgovornost i spremnost da uložimo dodatni trud. Jer energetska tranzicija ne čeka da se mi spremimo, već nam se uveliko dešava - poručio je Živković.