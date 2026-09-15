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Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije (EPS) je demantovalo navode iz dokumenta koji kruži društvenim mrežama. Kako se navodi u zvaničnoj objavi EPS-a, sporni dokument, u kojem se zaposleni navodno pozivaju da se odreknu dela zarade zarad potreba političke kampanje, predstavlja grubu zloupotrebu logotipa kompanije i imena generalnog direktora. EPS je upozorio radnike i javnost da ne nasedaju na ovakve dezinformacije, ističući da su već preduzete zakonske mere kako bi se otkrili autori ovog lažnog dokumenta.

- Dokument u kojem se zaposleni pozivaju da se odreknu dela rade zarad potreba kampanje je falsifikovani sadržaj koji je neovlašćeno predstavljen kao zvaničan dokument kompanije, sa očiglednom namerom da se zaposleni dovedu u zabludu i nanese šteta ugledu EPS-a i rukovodstvu kompanije.

EPS poziva zaposlene i javnost da ne nasedaju na ovakve neistinite objave i da informacije o odlukama i aktivnostima kompanije proveravaju isključivo putem zvaničnih komunikacionih kanala EPS-a.

Kompanija je, u skladu sa zakonom, preduzela odgovarajuće mere radi zaštite svog ugleda i integriteta, kao i radi utvrđivanja odgovornosti za kreiranje i širenje ovog falsifikovanog dokumenta - navodi se u saopštenju.