Važno oglašavanje EPS-a: Dokument koji kruži mrežama je falsifikat, kompanija preduzela zakonske mere, evo šta poručuju zaposlenima
- EPS je demantovao dokument koji kruži mrežama i tvrdi da je reč o falsifikatu sa zloupotrebljenim logotipom i imenom direktora.
- U spornom dopisu zaposleni se navodno pozivaju da se odreknu dela zarade za potrebe političke kampanje.
- Kompanija poručuje radnicima i javnosti da informacije proveravaju samo kroz zvanične kanale i da su preduzete zakonske mere.
Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije (EPS) je demantovalo navode iz dokumenta koji kruži društvenim mrežama. Kako se navodi u zvaničnoj objavi EPS-a, sporni dokument, u kojem se zaposleni navodno pozivaju da se odreknu dela zarade zarad potreba političke kampanje, predstavlja grubu zloupotrebu logotipa kompanije i imena generalnog direktora. EPS je upozorio radnike i javnost da ne nasedaju na ovakve dezinformacije, ističući da su već preduzete zakonske mere kako bi se otkrili autori ovog lažnog dokumenta.
- Dokument u kojem se zaposleni pozivaju da se odreknu dela rade zarad potreba kampanje je falsifikovani sadržaj koji je neovlašćeno predstavljen kao zvaničan dokument kompanije, sa očiglednom namerom da se zaposleni dovedu u zabludu i nanese šteta ugledu EPS-a i rukovodstvu kompanije.
EPS poziva zaposlene i javnost da ne nasedaju na ovakve neistinite objave i da informacije o odlukama i aktivnostima kompanije proveravaju isključivo putem zvaničnih komunikacionih kanala EPS-a.
Kompanija je, u skladu sa zakonom, preduzela odgovarajuće mere radi zaštite svog ugleda i integriteta, kao i radi utvrđivanja odgovornosti za kreiranje i širenje ovog falsifikovanog dokumenta - navodi se u saopštenju.
Biznis Kurir