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Er Srbija je današnjim letom zvanično uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i najvećeg Kanarskog ostrva, Tenerifa.

Letovi između Beograda i ostrva Tenerife obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Tenerife je sedma destinacija Er Srbije u Španiji, uz Madrid, Barselonu, Malagu, Palmu de Majorku, Valensiju i Alikante.

- Uvođenjem direktnih letova za Tenerife nastavljamo da širimo mrežu Er Srbije u Španiji, koja je jedno od najvažnijih i najatraktivnijih turističkih tržišta u Evropi. Veliko interesovanje putnika za ovu liniju pokazalo je da postoji jasna potražnja za direktnom vezom Beograda sa Kanarskim ostrvima. Tenerife je destinacija koja, zahvaljujući prijatnoj klimi tokom cele godine, pruža mogućnost za putovanja i van tradicionalne letnje sezone, a posebno tokom jeseni i zime.

Foto: Er Srbija

Verujemo da će nova linija biti zanimljiva putnicima iz Srbije i regiona, kao i onima koji iz drugih destinacija u našoj mreži preko Beograda putuju na ostrvo Tenerife - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Tenerife je najveće među Kanarskim ostrvima i poznato je po upečatljivim pejzažima, peščanim plažama i raznovrsnoj turističkoj ponudi. Posebno se izdvaja Nacionalni park Teide, kojim dominira vulkan Teide, najviši vrh Španije.

Ostrvo je poznato i po plažama sa crnim peskom, mogućnostima za posmatranje kitova i delfina, brojnim pešačkim stazama, slikovitim primorskim mestima i atraktivnim vidikovcima.

Foto: Er Srbija

Među najposećenijim lokacijama su i planinsko selo Maska, prirodni park Anaga i grad San Kristobal de la Laguna, čije je istorijsko jezgro pod zaštitom UNESCO-a. Tenerife privlači i ljubitelje lokalne gastronomije, aktivnosti na otvorenom i posmatranja zvezdanog neba.

Er Srbija će već 30. septembra dodatno proširiti svoju mrežu u Španiji uvođenjem direktnih letova između Beograda i Sevilje, čime će nacionalna avio-kompanija povezivati Beograd sa ukupno osam destinacija u toj zemlji.