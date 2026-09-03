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U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, broj prevezenih putnika povećan je za 10 odsto.

Tokom avgusta, Er Srbija je realizovala ukupno 5.743 leta sa aerodroma u Beogradu, Nišu i Kraljevu ka više od 100 destinacija širom Evrope, Mediterana, Severne Amerike, Azije i Afrike.

- Rekordan broj putnika ostvaren tokom avgusta potvrđuje status Er Srbije kao jednog od najbrže rastućih avio-kompanija u regionu. Ovaj rezultat ostvaren je zahvaljujući svakodnevnoj posvećenosti naših zaposlenih, kontinuiranom unapređenju usluge i razvoju snažne mreže destinacija koja putnicima pruža sve više mogućnosti za putovanja iz Beograda. Dodatni podsticaj predstavlja i naš program lojalnosti, koji putnicima donosi brojne pogodnosti i nagrađuje njihovo poverenje. Zajedno, kvalitet usluge, široka mreža destinacija i pogodnosti za naše najvernije putnike doprinose tome da Er Srbija nastavi da jača svoju poziciju vodećeg avio-prevoznika u regionu. Ovakvi rezultati daju nam dodatni motiv da nastavimo da podižemo standarde i 2026. godinu završimo sa najboljim rezultatima po broju putnika u istoriji kompanije - izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

Od početka godine zaključno sa avgustom, Er Srbija je u redovnom i čarter saobraćaju prevezla ukupno 3.263.915 putnika, što predstavlja najbolji rezultat kompanije za prvih osam meseci jedne godine. U istom periodu realizovan je ukupno 34.641 let, što je za 5 odsto više nego prošle godine.

Snažni operativni rezultati potvrđeni su i visokim faktorom popunjenosti putničke kabine. Tokom avgusta 2026. godine, faktor popunjenosti dostigao je 83,6 odsto, dok je u periodu od januara do avgusta iznosio 77,1 odsto.

Do kraja godine, Er Srbija će dodatno proširiti svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda za Tenerife, Sevilju i Tromzo, kao i iz Niša do Beča i Malte. Kompanija će istovremeno povećati broj nedeljnih letova ka destinacijama u Crnoj Gori, odgovarajući na rastuću potražnju putnika.