Slušaj vest

Firma napominje da se kerozin trenutno prodaje po ceni od oko 140 dolara po barelu, dok je cena nafte Brent u jednom trenutku dostigla 97,04 dolara po barelu, zbog novih sukoba SAD i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdevanju.

Rajaner upozorava da će prevoznici sa manjom zaštitom od rasta cena goriva (hedžing) biti pod pritiskom da smanje kapacitete, a neki možda neće preživeti predstojeću zimsku sezonu, prenosi Gardijan. Irska avio-kompanija je u povoljnijem položaju jer je unapred zaštitila 80 odsto potreba za avionskim gorivom po ceni od 67 dolara po barelu.

Zbog toga kompanija očekuje još jednu profitabilnu godinu, iako bi dobit nakon oporezivanja trebalo da bude niža od prošlogodišnjeg rekordnog rezultata. Avio-prenoznik iz Dablina prognozira da će letnju sezonu završiti sa oko 145 miliona putnika, više od pet odsto iznad prošlogodišnjih 138 miliona.

Rajaner je smanjio cilj za ukupan broj putnika u fiskalnoj godini koja se završava u martu 2027. sa 216 na 214 miliona, kako bi smanjio izloženost visokim cenama goriva tokom zimske sezone, kada je poslovanje avio-kompanija tradicionalno slabije.

Smanjenje zimskog reda letenja trebalo bi, prema proceni kompanije, da smanji zimske gubitke za 70 do 100 miliona evra.