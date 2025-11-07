Slušaj vest

Putovanje niskobudžetnim avio-kompanijama postalo je popularan način da stignete do evropskih destinacija po povoljnim cenama. Međutim, iza privlačnih ponuda često se kriju skriveni troškovi, ograničenja prtljaga i manjak zaštite putnika u slučaju otkazivanja ili kašnjenja leta.

Da biste izbegli neprijatna iznenađenja, važno je znati na šta treba obratiti pažnju pre nego što kupite kartu.

Gde postoje skriveni troškovi jeftinih avio-kompanija?

Aleksandar Seničić, direktor YUTA ističe da, iako su cene niskobudžetnih letova primamljive, često nisu realne i nose sa sobom niz dodatnih troškova koje putnici ne očekuju.

- Skrivenih troškova ima dosta. Najvažnije je da putnici pažljivo pročitaju šta je dozvoljeno, a šta nije, naročito kada je u pitanju prtljag. Veliki broj jeftinih avio-kompanija ne dozvoljava ni ručni prtljag bez dodatnog plaćanja, a klasičan prtljag se uvek doplaćuje - objasnio je Seničić.

On dodaje da putnici treba da budu oprezni i tokom samog procesa čekiranja.

- Sve češće se dešava da kompanije naplaćuju čekiranje na aerodromu. Ako se niste čekirali onlajn, moraćete dodatno da platite. Ništa od hrane i pića tokom leta nije uključeno u cenu, sve se plaća posebno - rekao je on.

Pored dodatnih troškova, Seničić je upozorio i na nedostatak sigurnosti u slučaju problema sa letovima. Za razliku od redovnih avio-kompanija, jeftini prevoznici imaju minimalne obaveze prema putnicima kada dođe do otkazivanja leta, piše Mondo.

- Niskobudžetne avio-kompanije nemaju obavezu da vam obezbede novi let, smeštaj ili osveženje dok čekate. Njihova jedina obaveza je povraćaj novca. Ako se, na primer, let otkaže tri sata pre poletanja, putnici mogu da dobiju samo vaučer u vrednosti karte, bez nadoknade troškova koje su već imali - objašnjava Seničić.

Direktor YUTA podseća da je to velika razlika u odnosu na redovne avio-kompanije, koje su obavezne da putnike prevezu do krajnjeg odredišta, makar i drugim letovima, i da im pokriju troškove smeštaja ili hrane ako dođe do kašnjenja.

Cene karata su značajno porasle

Seničić napominje da su cene karata niskobudžetnih avio-kompanija vremenom značajno porasle, pa su sada slične cenama regularnih prevoznika.

- Nekada smo mogli da putujemo po Evropi za 20 evra. Danas su cene u proseku između 50 i 55 evra, a ako ne kupite kartu odmah po puštanju u prodaju, vrlo brzo dostiže cenu redovne avio-kompanije - kaže on.

Na kraju, Seničić savetuje putnike da dobro planiraju i budu svesni mogućih rizika.