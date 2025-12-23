Slušaj vest

Na svetskim tržištima cene nafte pale su i prošle nedelje, drugu zaredom, a u fokusu trgovaca uglavnom je bila američka blokada isporuka nafte iz Venecuele.

Cena barela na londonskom tržištu pala je prošle nedelje za 1,1 odsto, na 60,47 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio za 1,4 odsto, na 56,66 dolara. U fokusu trgovaca bila je blokada isporuka nafte iz Venecuele, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp naredio „potpunu blokadu“ svih sankcionisanih tankera na putu ka Venecueli i onih koji izlaze iz venecuelanskih luka.

Međutim, američki „Ševron“ (Chevron) nastavio je sa isporukama venecuelanske nafte u SAD. Američki gigant sarađuje sa venecuelanskom državnom naftnom kompanijom PDVSA i posluje u Venecueli uz dozvolu Vašingtona. Udeo Venecuele u svetskoj proizvodnji iznosi svega jedan odsto, a njenu naftu kupuju samo SAD, Kuba i nezavisne kineske rafinerije, objašnjava Miju Šu iz specijalizovane kompanije za praćenje brodova Kpler.

Drugim rečima, to nije značajnije uticalo na procene odnosa između ponude i potražnje, pa je cena barela na američkom tržištu tokom nedelje pala i na najniže nivoe u poslednje četiri godine. Međunarodna agencija za energiju (IEA) procenjuje da bi ponuda u 2026. godini mogla da nadmaši potražnju za oko četiri miliona barela dnevno, dok Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) očekuje tek blagi višak.