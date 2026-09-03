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Privredna komora Srbije (PKS), u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO), pokrenula je novu digitalnu platformu „Održivi tekstil“, jedinstveno mesto koje će domaćim tekstilnim kompanijama pružiti praktične informacije, alate i smernice za prilagođavanje novim evropskim pravilima poslovanja. Na taj način, PKS ide u korak sa Evropskom unijom, koja sprovodi najobuhvatniju reformu tekstilne industrije do sada i održivost postavlja kao jedan od ključnih uslova za pristup evropskom tržištu.

Kako će nova pravila Evropske unije promeniti način na koji se tekstilni proizvodi dizajniraju, proizvode, prate i plasiraju na tržište? Koje podatke će kompanije morati da obezbede o svojim proizvodima, šta donosi Digitalni pasoš proizvoda i kako se na vreme pripremiti za sve veće zahteve evropskih kupaca u oblasti održivosti?

Odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja domaće kompanije od sada mogu pronaći na novoj digitalnoj platformi „Održivi tekstil“, koju je razvilo Udruženje za industriju tekstila, odeće, kože i obuće Privredne komore Srbije, u saradnji sa SIPPO-om, kao nastavak i rezultat uspešne višegodišnje saradnje usmerene na jačanje kapaciteta domaćih kompanija i njihovo bolje pozicioniranje na međunarodnom tržištu.

Platforma je namenjena pre svega kompanijama koje posluju ili žele da posluju na tržištu Evropske unije, u trenutku kada evropska zelena tranzicija iz temelja menja pravila poslovanja u industriji tekstila, odeće, kože i obuće. Novi zahtevi više se ne odnose samo na kvalitet i bezbednost proizvoda, već sve više i na njegov dizajn, trajnost, mogućnost popravke i reciklaže, sledljivost materijala, podatke iz lanca snabdevanja i način na koji kompanije mere i dokumentuju svoj uticaj na životnu sredinu.

Od propisa do konkretnih odgovora za kompanije

„Održivi tekstil“ zato nije zamišljen kao još jedna baza evropskih propisa. Njegov cilj je da kompleksne regulatorne promene pretvori u jasne i primenljive informacije za privredu – šta određeni propis znači za kompaniju iz Srbije, kada može početi da utiče na njeno poslovanje i koje korake može da preduzme već danas.

Na jednom mestu kompanijama su dostupna objašnjenja ključnih evropskih propisa i inicijativa, od Uredbe o ekodizajnu održivih proizvoda (ESPR) i Digitalnog pasoša proizvoda (DPP), preko proširene odgovornosti proizvođača (EPR), do zahteva u oblasti izveštavanja o održivosti, hemikalija, bezbednosti proizvoda i merenja uticaja na životnu sredinu.

„Naša ideja nije bila da kompanijama ponudimo još jedno mesto na kome će pročitati tekst evropskog propisa, već da im pomognemo da razumeju šta te promene konkretno znače za njihovo poslovanje. Nova pravila evropskog tržišta su kompleksna, međusobno povezana i postepeno će menjati čitav životni ciklus proizvoda – od dizajna i izbora materijala, preko proizvodnje i podataka u lancu snabdevanja, do kraja životnog veka proizvoda. Zato želimo da kompanije ne čekaju trenutak kada određeni zahtev postane obavezan, već da na vreme razumeju pravac promena i počnu da se pripremaju. Platforma „Održivi tekstil“ treba da bude upravo takvo mesto – praktičan vodič, izvor pouzdanih informacija i konkretna podrška kompanijama u zelenoj i digitalnoj tranziciji“, kaže Katarina Momčilović Matić iz Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće PKS.

Posebna vrednost platforme je njen praktični karakter. Pored regulatornih objašnjenja, kompanijama su dostupni besplatni alati za procenu spremnosti, stručne publikacije i vodiči, video sadržaji, informacije o obukama i radionicama, kao i aktuelne vesti o promenama koje mogu uticati na njihovo poslovanje. Platforma, između ostalog, uključuje sadržaje posvećene proceni spremnosti za Digitalni pasoš proizvoda i ekodizajn, izveštavanju o održivosti, kao i praktične materijale za kompanije koje žele da unaprede nastup na tržištu EU.

Takav pristup rezultat je i iskustva stečenog kroz saradnju PKS i SIPPO programa sa domaćim kompanijama. Dosadašnje aktivnosti nisu bile usmerene samo na informisanje o novim pravilima, već i na njihovu praktičnu primenu – od rada na proceni spremnosti kompanija za zahteve ekodizajna do radionica na kojima su preduzeća, koristeći sopstvene podatke, radila preliminarne obračune ugljeničnog otiska i pripremala se za zahteve izveštavanja o održivosti.

Održivost postaje pitanje konkurentnosti

Za domaću industriju promene koje dolaze iz EU posebno su značajne zbog snažne povezanosti sa evropskim tržištem i lancima dobavljača. Čak i kada se određena obaveza formalno ne odnosi direktno na kompaniju iz Srbije, zahtevi se kroz poslovne odnose sve češće prenose duž lanca vrednosti – kroz podatke koje traže kupci, kriterijume međunarodnih brendova, zahteve za sledljivost i dokumentovanje održivosti.

Zbog toga održivost više nije samo pitanje usklađenosti sa propisima. Ona postaje pitanje konkurentnosti, pristupa kupcima i sposobnosti kompanije da ostane deo evropskih lanaca vrednosti.

Platforma će se kontinuirano dopunjavati novim regulatornim informacijama, praktičnim alatima, publikacijama, edukativnim sadržajima i primerima dobre prakse domaćih kompanija, kako bi pratila promene evropskog regulatornog okvira i potrebe privrede.

Platforma „Održivi tekstil“ dostupna je na: https://odrzivitekstil.pks.rs/