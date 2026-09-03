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Naime, kompanija je iz EU dobila nalog da prekrije natpis "100% sertifikovano održivo poreklo kakaoa", tvrdnju koju godinama koristi u svom oglašavanju.

Razlog za prekrivanje etiketa je takozvana direktiva EU o EmpCo-u (Osnaživanje potrošača za zelenu tranziciju). Prema izveštajima, ova direktiva stupa na snagu krajem septembra, a njen cilj je sprečavanje "zelenog pranja".

Nejasni izrazi poput "ekološki prihvatljivo" ili "održivo" ubuduće će biti dozvoljeni samo ako su detaljno potkrepljeni informacijama na ambalaži.

Portparol kompanije nije mogao da kaže koliko će pakovanja morati ponovo da se etiketira.

"Ponovno lansiranje pakovanja s novom folijom je u punom jeku, ali se ne može sprovesti u roku od nekoliko meseci", rekao je.

Zbog toga će nove primarne folije na prednjoj strani imati tvrdnju "bez dodatih aroma", dok će na poleđini biti navedeno da se i dalje koristi 100% sertifikovani kakao, uz relevantne informacije.

"Kao što smo više puta naveli, bilo nam je važno da ne uništimo nijednu foliju", naveli su iz kompanije.

Kompanija je, govoreći o novoj uredbi EU, istakla da generalno podržava mere koje promovišu transparentnost i potrošačima pružaju jasnoću kroz potkrepljene i konkretne tvrdnje, uz proverljive dokaze.

"Međutim, preostala pravna nesigurnost u primeni i tumačenju u različitim evropskim zemljama predstavlja izazov", naveli su.