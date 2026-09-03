Slušaj vest

Jedna kratka objava u popularnoj Fejsbuk grupi "Život u Nemačkoj“ pokrenula je pitanje koje zanima mnoge koji tamo rade i žive - šta se dešava kada sa svog računa želite da podignete novac odnosno veći iznos gotovine?

Član grupe, koji je odlučio da objavu podeli anonimno, napisao je da je u banci želeo da podigne 10.000 evra sa svog računa. Međutim, umesto da novac dobije odmah, kako je očekivao, rečeno mu je da takvu isplatu mora unapred da najavi.

- Odem u banku da podignem 10.000 evra sa svog računa. Kažu, moram da najavim unapred. Ja kažem, moj novac. Kažu, procedura. Nisam mogao da dobijem novac tog dana. Da li banka zaista može da odlučuje kada ću podići svoj novac? - zapitao se on u objavi.

Njegovo pitanje ubrzo je pokrenulo širu raspravu o tome da li u Nemačkoj postoje ograničenja prilikom podizanja većih iznosa gotovine, zbog čega banke traže prethodnu najavu i da li to znači da klijent ne može jednostavno da raspolaže novcem koji se nalazi na njegovom računu.

Različita iskustva

U komentarima su se javili brojni ljudi sa Balkana koji žive u Nemačkoj, a većina je istakla da je reč o uobičajenoj praksi.

Jedna korisnica napisala je:

- Gospodine, u Nemačkoj je oduvek važilo da veći iznos, preko 2.000 evra, mora da se naruči najmanje tri dana unapred. Verujte mi, jer ovde živimo 53 godine. Uvek sam pre godišnjeg odmora zvala banku i najavljivala iznos koji smo želeli da podignemo. Pozdrav.

Foto: Ground Picture/Shutterstock

Drugi korisnik dodao je:

- I u Hrvatskoj sve preko 5.000 evra morate da najavite dan ranije.

Još jedna korisnica istakla je:

- Moraš da najaviš koliko novca želiš da podigneš, kako bi oni mogli da ga pripreme. Nisi ti jedini koji bi podigao veću sumu novca bez najave. Reći će ti kada da dođeš i zakazaće ti termin.

Javio se i korisnik koji se čudio:

- Pa gde ti živiš? To pravilo postoji već najmanje 10 godina.

Drugi su pisali:

- To je praksa već godinama. Ako želite da podignete veći iznos, morate unapred da najavite.

- Da, za veće iznose morate da najavite kako bi banka pripremila novac.

- Nažalost, tako je u Nemačkoj. To je za njih velika suma i moraš da najaviš ako ti treba tvoj novac. Ponekad pitaju i zašto ti je potreban.

Jedna korisnica navela je da je i sama imala slično iskustvo, ali da to ne smatra velikim problemom.

Jedan korisnik se, međutim, našalio: