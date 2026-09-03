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Dok je obilazio vinariju Čoka, Vučiću se obratio stariji meštanin koji je rekao da je iz Valjeva, a da živi u Čoki i da je nekada bio direktor svega i svačega što je poslovalo u Čoki a onda je pomenuo i penzije i jednokratnu pomoć.

A onda je Vučić rešio da meštanima pojasni šta on to u stvari pita.

"Tako me otac zavitlava"

Sad ćete da čujete šta on pita. On hoće da kaže nešto što meni otac kaže svaki treći dan. Kaže: "A što, Aleksandre, da ti ne kažem, predsedniče," tako me zavitlava i kaže: "A što daješ 35.000 onima koji imaju manje penzije, a što meni daješ 20.000 koji imam veću penziju?"

- Ja mu kažem: "Pa zato što ti imaš mnogo veću penziju od onoga, i ne bi bilo fer da ono što nije penzija već jednokratno davanje države, tebi dam isto kao njemu. " A on mi kaže: "Al' šta to tebe briga, baš ovo što mi je rekao i gospodin Ilija? " Šta to tebe briga? Ja sam zaradio mojih 150.000, 160.000 penzije, uplaćivao sam doprinose, ti meni daj isto onoliko koliko daješ i svima drugima - ispričao je Vučić, pa nastavio:

- A ja mu kažem: "Ajde, dragi moj, hoću da te podsetim, bunio si se kad sam ti smanjio penziju 2014. godine na 2 godine." Morao sam jer je bila najveća. Ali tad, kad ti je bila najveća, bila je 85.000, 90.000. I samo zahvaljujući tome što smo vodili računa o državi i donosili teške odluke i teške mere, danas ti je penzija skoro 160. 000 dinara. I ako ti misliš da treba da primiš istu pomoć od države kao i čovek koji ima, bez obzira što je on uplaćivao minimalno ili nimalo, onaj koji ima 25. 000 dinara, onda to baš nema veze sa pravdom - rekao je Vučić.

"Ajde da budemo pošteni"

- I nikad ja to ne mogu do kraja njemu da objasnim, nikad on do kraja ne može meni da objasni. Razumeo sam pitanje, ali moj odgovor je: ja želim da i oni ljudi koji imaju mnogo niže penzije od vas mogu da žive i da mogu da prežive. Ako neko ima penziju nižu, ona prima i dobro primaće, ili prima, to nema veze. Ali morate da priznate, dragi Ilija, ako ništa, da pređemo na suštinu. Koliko vam je danas penzija veća nego 2014? Ajde ti meni reci: kolika ti je bila penzija 2014. i kolika je danas? Ajde da budemo pošteni, ti i ja. Ja sam ti rekao koliko je mom ocu - završio je Vučić razgovor sa Ilijom.