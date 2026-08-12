Privredna komora Srbije je krajem jula pokrenula Program stručne podrške za primenu PPWR, prevashodno namenjen malim i srednjim preduzećima, u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i uz podršku Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u okviru treće faze programa koja traje od 2026. do 2029. godine.

Kompanijama članicama PKS na raspolaganju su besplatna stručna podrška i dva digitalna alata za procenu usklađenosti ambalaže, pripremu tehničke dokumentacije i izradu EU deklaracije o usaglašenosti, uz uputstva za pravilno označavanje i registraciju u relevantnim sistemima.