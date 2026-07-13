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Prema podacima Uprave za veterinu, afrička kuga svinja potvrđena je na 496 gazdinstava u 18 opština i 8 okruga.

Najkritičnije je u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11. 000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja.

Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, poručio je da se afrička kuga svinja održava u populaciji divljih svinja i prenosi se na domaće svinje.

"Važno je da se ne prenosi na ljude"

- Kod nas je stigla, kad kažem "kod nas", mislim na Evropu, pošto je naziv bolesti afrička kuga svinja, znači da potiče iz Afrike, iz centralnog dela Afrike. Virus je vrlo opasan, rekao bih, vrlo lako se prenosi. Otporan je na mnoge spoljne faktore, na hemijska sredstva. Prenosi se hranom, opremom, obućom, odećom, proizvodima. Ali jedino što je pozitivno, odnosno što je manje opasno, to je da nije zoonoza, odnosno ne prenosi se na ljude - naveo je on.

Nenad Budimirović Foto: Kurir Televizija

Upitan da li je virus mogao ranije da se zaustavi, on je istakao da se "virus sprečava jedino visoko primenjivim biosigurnosnim merama".

- Počev od toga kako se drže svinje, o higijeni smeštajnih objekata, da li su to farme ili obori u privatnim gazdinstvima, primena dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije na gazdinstvu. Naravno, depopulacija, odnosno ubijanje divljih svinja, takođe je jedan od vrlo bitnih faktora koji mogu da spreče širenje - istakao je Budimović i objasnio kako će se afrička kuga odraziti na stočni fond.

- Do sada je afrička kuga svinja u Srbiji uglavnom bila u malim gazdinstvima, i to jeste šteta za to gazdinstvo, jer ljudi žive od toga i tako dalje. Ali je neophodno da se tu, kako da kažem, napravi rez, da se tu prekine lanac u širenju - naveo je on.

U Smederevu zaplenjeno oko 3.000 kilograma mesa bez porekla i deklaracije Foto: Shutterstock

"Možemo očekivati korekcije cena mesa, ali ne i veće oscilacije"

Budimović je istakao da i da možemo da očekujemo korekciju cena svinjskog mesa.

- Činjenica je da možemo da očekujemo neke korekcije cena, jer ono čega nema na tržištu, to dobija višu cenu. Mi proizvodimo dovoljno svinjskog mesa za sopstvene potrebe, za sveže meso. Imamo uvoz svinjskog mesa za preradu, za proizvodnju proizvoda od svinjskog mesa. Videćemo. Nadam se da ne bi trebalo da bude velikih oscilacija, ali činjenica je da će malo da se uzburka tržište, jer nije mali broj svinja eutanazirano - zaključio je on.

Pooštravaju se kazne zbog afričke kuge svinja

Podsetimo, afrička kuga svinja se ne prenosi na ljude, zbog toga nema mesta panici, ali oprez nažalost mora da postoji jer se bolest brzo širi na domaće farme, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić u obraćanju medijima posle hitnog sastanka u Vladi.

Više od 60 predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava i stručnih službi učestvovalo je na vanrednom sastanku posvećenom suzbijanju afričke kuge svinja, na kojem je zaključeno da će kazne za nepoštovanje propisanih mera biti maksimalno pooštrene.

- Nekima će biti zabranjeno držanje svinja - rekao je ministar.