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Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je da upis u bazu podataka katastra nepokretnosti nije moguće izvršiti ukoliko potvrda dostavljena u okviru postupka "Svoj na svome" sadrži podatak da je površina zemljišta ispod objekta 0 kvadrata.

"Šta se dešava kada Agencija u postupku "Svoj na svome" dostavi katastru potvrdu u kojoj je, greškom, navedena površina od 0 kvadrata", glasilo je pitanje jednog građanina na koje je RGZ odgovorio u okviru rubrike "Građanin pita, RGZ odgovara".

Kako su objasnili iz RGZ-a, objekat se ne može evidentirati u bazi podataka katastra bez unosa površine zemljišta ispod njega, pri čemu vrednost tog podatka ne može biti nula. Iz tog razloga neophodno je da reaguje nadležna Agencija, jer se radi o potvrdi koja sadrži očiglednu grešku.

Iz Zavoda ističu da će, čim bude dostavljena ispravljena potvrda, ona biti sprovedena bez odlaganja.

Podsećaju da je Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima propisano da potvrde koje sadrže formalne ili tehničke nedostatke ne mogu biti sprovedene dok se uočeni nedostaci ne otklone.

Kada ispravljena dokumentacija bude ponovo dostavljena, Republički geodetski zavod će bez odlaganja izvršiti upis u katastar.

Biznis Kurir/B92.net

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