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Najveće američke tehnološke kompanije, poznate kao "Veličanstvenih sedam", ove godine više nisu glavni pokretač rasta berze, što stvara probleme investitorima koji su računali na njihov nastavak snažnog uspona.

Grupa koju čine Envidija (Nvidia), Epl, Majkrosoft, Amazon, Alfabet, Meta i Tesla je skoro četiri godine bila ključni nosilac rasta američkih akcija, ali je u 2026. njihov učinak značajno zaostao za ostatkom tržišta, prenosi Blumberg.

Indeks "Veličanstvenih sedam" ove godine gotovo stagnira, dok je širi indeks S&P 500 zabeležio rast.

Proizvođači čipova napravili neverovatan skok

Investitori su preusmerili svoju pažnju na kompanije koje direktno profitiraju od izgradnje infrastrukture za veštačku inteligenciju, posebno proizvođače poluprovodnika.

Veštačka inteligencija je i dalje glavni pokretač tehnološkog sektora, ali najveću korist trenutno imaju proizvođači čipova.

Indeks proizvođača poluprovodnika porastao je čak za 78 odsto ove godine, dok je indeks "Veličanstvenih sedam" zabeležio rast od svega 0,5 odsto.

Veličanstvena sedmorka gubi sjaj

Nova situacija postaje problem za Volstrit, pošto kompanije iz "Veličanstvenih sedam" čine približno trećinu vrednosti indeksa S&P 500, zbog čega njihovo kretanje ima veliki uticaj na ukupno stanje američkog tržišta.

Analitičari u proseku očekuju da će S&P 500 godinu završiti na oko 7.824 poena, što bi predstavljalo rast od gotovo pet odsto u odnosu na trenutni nivo.

Ako najveće tehnološke kompanije nastave da stagniraju, teret rasta moraće da preuzme ostatak tržišta.

Nova grupa kompanija preuzima Volstrit

Prema procenama Blumberga, preostale 493 kompanije iz indeksa morale bi dodatno da porastu za oko 6,8 odsto kako bi se ostvarila prosečna prognoza za kraj godine.

Uprkos aktuelnom stanju, deo investitora smatra da je slabiji učinak velikih tehnoloških kompanija privremen i da će njihove akcije ponovo postati privlačnije zbog nižih vrednovanja.