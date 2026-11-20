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Međunarodna rejting agencija Fitch Ratings potvrdila je danas kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+ sa pozitivnim izgledima za njegovo dalje povećanje, čime je još jednom potvrđena snažna makroekonomska pozicija Srbije, otpornost domaće ekonomije i kredibilitet vođenja ekonomskih i fiskalnih politika.

Posebno je značajno što je Fitch zadržao pozitivne izglede uprkos složenim globalnim okolnostima, političkim promenama i izazovima na međunarodnim finansijskim tržištima, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali istakao je da je ovom ocenom Srbija zadržala poziciju na samo korak od investicionog kreditnog rejtinga kod agencije Fitch, te da takva odluka predstavlja snažnu potvrdu da su tokom prethodnih godina izgrađeni stabilni ekonomski temelji, koji omogućavaju Srbiji da uspešno odgovori i na najzahtevnije izazove.

- Odluka jedne od tri najuticajnije svetske rejting agencije predstavlja važnu poruku međunarodnim investitorima, finansijskim institucijama i poslovnoj zajednici da Srbija poseduje snažne makroekonomske fundamente, održiv nivo javnog duga i značajne finansijske rezerve - istakao je Mali.

Prema njegovim rečima, potvrđeni rejting BB+ sa pozitivnim izgledima, uz povećanu prognozu privrednog rasta i javni dug značajno ispod proseka čak i investiciono rangiranih zemalja, jasno pokazuje da su ekonomska stabilnost i finansijska otpornost Srbije rezultat dugogodišnje odgovorne politike i izgrađenih institucija.

- Očuvanje ovih rezultata i nastavak strukturnih reformi predstavljaju ključni osnov za naredni korak - dalje unapređenje kreditnog rejtinga Republike Srbije i dostizanje investicionog nivoa kod agencije Fitch Ratings - naglasio je Mali.

On je naglasio da je najnovija ocena Fitcha važan signal poverenja u stabilnost naših javnih finansija, otpornost domaće ekonomije i kapacitet države da odgovorno upravlja ekonomskim izazovima.

- Činjenica da se nalazimo na samo korak od investicionog rejtinga kod agencije Fitch, dodatno obavezuje da se nastavi sa sprovođenjem odgovornih ekonomskih politika, jačanjem fiskalne discipline i unapređenjem poslovnog ambijenta. Takav rezultat se ne postiže preko noći, već doslednim radom, očuvanjem makroekonomske stabilnosti, odgovornim upravljanjem javnim dugom i nastavkom strukturnih reformi - istakao je Mali.

Fitch povećao prognozu privrednog rasta Srbije za 2026.

Fitch u izveštaju navodi da je javni dug Srbije, koji se procenjuje na oko 44 odsto BDP-a u periodu od 2026. do 2028. godine, značajno niži, ne samo od proseka zemalja sa istim kreditnim rejtingom, već i od proseka država koje već imaju investicioni kreditni rejting.

Taj podatak predstavlja jednu od najvažnijih potvrda odgovorne fiskalne politike, održivosti javnih finansija i uspešnog upravljanja javnim dugom Republike Srbije.

Još jedna važna vest jeste da je Fitch povećao prognozu privrednog rasta Srbije za 2026. godinu sa prethodnih 2,8 na 3,5 odsto, što predstavlja značajnu pozitivnu reviziju od čak 0,7 procentnih poena, navode iz ministarstva.

Takođe, za 2027. godinu očekuje se dodatno ubrzanje rasta na četiri odsto, uz nastavak stabilne ekonomske aktivnosti i u 2028. godini.

Ovakva revizija potvrđuje snagu domaće tražnje, rast raspoloživog dohotka, kreditne aktivnosti i značaj realizovanih infrastrukturnih i investicionih projekata, uključujući pripreme za Međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027.

Posebno ohrabruje, kako je navedeno, ocena Fitch-a da Srbija raspolaže snažnim finansijskim rezervama i visokim nivoom likvidnosti, koji predstavljaju važan zaštitni mehanizam u periodima povećane neizvesnosti.

Devizne rezerve dostigle su 29,2 milijarde evra na kraju oktobra 2026.

Devizne rezerve dostigle su 29,2 milijarde evra na kraju oktobra 2026. godine, dok značajni depoziti države, povoljna ročna struktura javnog duga i odgovorno upravljanje obavezama dodatno smanjuju fiskalne rizike.

Fitch očekuje i da fiskalni deficit Srbije u 2026. godini iznosi tri odsto BDP, što je ispod proseka zemalja sa rejtingom u kategoriji BB, kao i da se do 2028. godine dodatno smanji na 2,5 odsto BDP-a.

Važno je naglasiti i da je Fitch, uprkos nedavnim izazovima u pojedinim bankama, ocenio da je stabilnost finansijskog sektora Srbije očuvana, uz visok nivo kapitalizovanosti, likvidnosti, profitabilnosti i kvaliteta aktive bankarskog sektora.

Agencija ne očekuje šire rizike po finansijsku stabilnost, niti materijalizaciju značajnih potencijalnih obaveza za državu.

Fitch očekuje očuvanje kontinuiteta osnovnog okvira ekonomske politike, stabilnosti deviznog kursa i odgovornog upravljanja javnim finansijama, uz napomenu da će dalji razvoj ekonomskih politika i reformi biti važan za buduće rejting odluke, navedeno je u saopštenju.