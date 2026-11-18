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Ministar finanasija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da je srpska ekonomija i dalje stabilna, sa rastom od četiri odsto u trećem kvartalu, kao i da se novoj vlasti predaje državna kasa sa više od 500 milijardi dinara ili preko četiri milijarde evra na računu.

- Meni je drago da svim građanima Srbije i vašim gledaocima iznesem nekoliko podataka koji na neki način prave presek između onoga što smo mi uradili i onoga što, da kažem, ostavljamo u amanet onima koji dolaze. Dakle, u ponedeljak smo imali naplatu PDV-a, polovina meseca je bila, 16. u mesecu, i imali smo veću naplatu domaćeg PDV-a nego što smo planirali, i to za 1,2 milijarde dinara. Dakle, ekonomija nam i dalje radi, uprkos haosu, uprkos neizvesnosti koja se, evo, dešava već tri nedelje nakon izbora, rekao je Mali gostujući na TV Tanjug.

On je naveo da je održanje ekonomskih aktivnosti rezultat i jednokratnih pomoći koje su pre mesec i po dana isplaćene građanima. Penzionerima smo isplatili između 20.000 i 35.000 dinara, a pomoć su dobili i oni koji primaju borački i dečiji dodatak. Dakle, ljudi imaju dovoljno novca, dovoljno likvidnosti i to se vidi u naplati domaćeg PDV-a, kazao je on.

On je istakao da je ekonomija i dalje stabilna i da je Srbija kao rezultat toga u trećem kvartalu ove godine imala rast BDP-a od četiri odsto.

- Dakle, u ovom trenutku, kada pogledate sve ostale zemlje Evropske unije, mi smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Naredne godine, ako bi oni nastavili ekonomski program i ekonomsku politiku koju mi sprovodimo zajedno sa Ekspom i dalje bi Srbija bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi. To je, dakle, prvi rezultat koji ostavljamo, naveo je Mali.

Istakao je da to što Srbija ima četiri odsto stopu rasta BDP-a u trećem kvartalu i što Srbija na računu trenutno ima više od četiri milijarde evra predstavlja, kako je rekao, domaći zadatak za one novu vlast u zemlji.