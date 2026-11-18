Nemačka vlada usvojila je predlog da se godišnja kvota za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana smanji sa 50.000 na 25.000, a ukoliko meru odobri Bundesrat, nova pravila mogla bi da otežaju odlazak radnika iz Srbije i regiona na nemačko tržište rada.

Glasanje u Bundesratu, koji predstavlja 16 nemačkih saveznih država, zakazano je za 18. decembar. Predlog je ranije najavljen u koalicionom sporazumu konzervativaca i socijaldemokrata, ali već izaziva protivljenje dela nemačke privrede.

Poslodavci upozoravaju na manjak radnika

Nemačke organizacije poslodavaca smatraju da bi smanjenje kvote moglo da pogorša nedostatak radne snage, posebno u građevinskom sektoru, i traže potpuno ukidanje ograničenja.

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Kako prenosi specijalizovani medij "Bau", Tim Oliver Miler, generalni direktor Glavnog udruženja nemačke građevinske industrije, upozorio je da bi zbog ove odluke sektoru moglo da nedostaje gotovo 9.000 radnika.

Prema njegovim rečima, radnike sa iskustvom na poslovima izgradnje čeličnih i betonskih konstrukcija teško je zameniti domaćom radnom snagom ili zaposlenima iz drugih oblasti.

Miler je podsetio da je samo prošle godine oko 17.000 zaposlenih u građevinarstvu otišlo u penziju. Istakao je i da radnici angažovani preko Uredbe o Zapadnom Balkanu omogućavaju da se radovi na gradilištima odvijaju bez prekida.

Njihov manji broj mogao bi da dovede do kašnjenja i rasta troškova u stanogradnji i infrastrukturnim projektima.

Svaki sedmi građevinski radnik je stranac

Slična upozorenja stižu i iz Centralnog udruženja nemačkog građevinarstva. Prema njihovim podacima, svaki sedmi zaposleni u tom sektoru ima strani pasoš.

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Direktor udruženja Feliks Paklepa ocenio je da Nemačka ne može istovremeno da planira izgradnju stanova, obnovu mostova i širenje energetskih mreža, a da ograničava dolazak radnika koji te poslove obavljaju.

Prema podacima koje prenosi "Bau", oko 35 odsto svih viza izdatih po osnovu Uredbe o Zapadnom Balkanu odnosi se na zapošljavanje u građevinskim firmama. Za dobijanje saglasnosti potreban je konkretan ugovor o radu, dok 98 odsto radnika obuhvaćenih uredbom radi na poslovima za koje je obavezno socijalno osiguranje.

Predstavnici građevinskog sektora zato traže ukidanje ograničenja i brži, potpuno digitalizovan postupak izdavanja viza.

Zašto Nemačka pooštrava pravila?

Smanjenje kvote deo je šireg zaokreta nemačke vlade ka strožoj migrantskoj politici. Jedno od važnih predizbornih obećanja Fridriha Merca bilo je pojačavanje kontrole granica i promena politike prema migracijama.

Migrantska kriza iz 2015. godine i dolazak velikog broja ljudi sa Bliskog istoka i iz Azije ostali su važna tema nemačke politike, a protivljenje nekontrolisanom prilivu migranata doprinelo je usponu desnice.

Ipak, ograničavanje dolaska radnika sa Zapadnog Balkana otvara pitanje kako će Nemačka istovremeno rešavati nedostatak radne snage i sprovoditi najavljene stambene i infrastrukturne projekte.