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Kada se pokvari mašina za pranje veša, zapuši odvod ili se zalupе ulazna vrata, većina ljudi želi samo jedno - da što pre reši problem i vrati se svakodnevnim obavezama. U takvim situacijama retko ko ima vremena da upoređuje desetak ponuda, proverava poslovanje firmi ili proučava cenovnike. Upravo na to računaju pojedini nepošteni majstori, koji hitne intervencije pretvaraju u priliku da zarade na tuđoj nevolji.

Koliko posledice takvih situacija mogu da budu skupe pokazuju slučajevi iz Nemačke, gde su građani za relativno jednostavne popravke dobijali račune od nekoliko stotina, pa čak i gotovo 2.000 evra. Nemačke organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju da se iza naizgled povoljnih ponuda mogu kriti veliki dodatni troškovi, a problem je naročito izražen kada građani pomoć traže u žurbi.

Osim visokih računa, dodatne poteškoće nastaju kada se ispostavi da firma nema verodostojne kontakt-podatke ili kada majstori insistiraju na trenutnom plaćanju, ne ostavljajući korisniku dovoljno vremena da proveri šta mu je zapravo naplaćeno.

Otvaranje vrata naplatili joj gotovo 800 evra

Jedan od slučajeva na koje je upozorila Potrošačka centrala Severne Rajne-Vestfalije (VZ NRW) odnosi se na ženu koja je zbog problema sa vratima morala da angažuje bravarsku službu. Za otvaranje običnih vrata na kraju je platila gotovo 800 evra.

Koliko je taj iznos neuobičajeno visok, najbolje pokazuju rezultati istraživanja koje su nemačke organizacije za zaštitu potrošača sprovele među 600 bravarskih službi.

Prema prikupljenim podacima, prosečna cena otvaranja vrata u Nemačkoj kreće se od 59,40 do 83,61 evro, u zavisnosti od savezne pokrajine. To znači da je žena platila višestruko više od uobičajene cene takve intervencije.

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Međutim, njeni problemi nisu se završili plaćanjem računa. Kada je odlučila da potraži pravnu zaštitu, ustanovila je da su podaci o pružaocu usluge navedeni na računu bili izmišljeni.

Upravo zbog takvih slučajeva organizacije za zaštitu potrošača savetuju građanima da, čak i kada im je pomoć potrebna odmah, pokušaju da kontaktiraju nekoliko lokalnih majstora i uporede njihove ponude. Pre dolaska majstora potrebno je dogovoriti konačnu cenu intervencije, uključujući sve dodatne troškove.

Ako se angažuje lokalna bravarska služba, troškovi dolaska i odlaska trebalo bi da se odnose samo na udaljenost unutar mesta. Prema upozorenjima organizacija za zaštitu potrošača, dodatne naknade za bravarske intervencije opravdane su kada se posao obavlja van redovnog radnog vremena.

Telefonom joj obećali popravku za 59 evra

Da ni prethodni dogovor o ceni ne mora uvek da zaštiti potrošače pokazuje slučaj koji je zabeležila Potrošačka centrala u Berlinu.

Jednoj ženi bila je potrebna pomoć zbog zapušene odvodne cevi toaleta. Telefonom je kontaktirala posrednika, koji joj je objasnio da će dolazak majstora platiti 20 evra, dok će čišćenje cevi koštati dodatnih 39 evra. Prema tom dogovoru, ukupan trošak trebalo je da iznosi 59 evra.

Međutim, nakon obavljenog posla uručen joj je račun od gotovo 2.000 evra.

Pokušala je da kontaktira posrednika kako bi saznala zbog čega konačna cena toliko odstupa od prvobitne ponude, ali on se više nije javljao na njene pozive.

Berlinska organizacija za zaštitu potrošača zbog toga upozorava da nije dovoljno pronaći majstora koji na internetu oglašava povoljnu cenu. Pre naručivanja intervencije preporučuje se provera internet stranice firme, kao i iskustava prethodnih korisnika.

Korisno je pročitati ocene na nekoliko različitih platformi, umesto oslanjanja na samo jedan izvor. Posebnu pažnju treba obratiti na podatke o firmi. Ako na internet stranici nema potpunih informacija o preduzeću ili su navedeni samo ime i broj mobilnog telefona, to može biti razlog za oprez.

Proverom poslovne adrese moguće je utvrditi i da li se majstorska služba zaista nalazi u blizini ili se samo tako predstavlja potencijalnim klijentima.

Tražili su da im odmah plati nekoliko stotina evra

Osim previsokih cena, nemačke organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju i na pritisak kojem su pojedini građani izloženi nakon završetka popravke.

Takvo iskustvo imala je žena iz Baden-Virtemberga, koja je angažovala majstore zbog problema sa mašinom za pranje veša. Nakon intervencije od nje su zatražili nekoliko stotina evra i insistirali da novac uplati odmah.

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Žena je predložila da joj najpre izdaju račun, koji bi potom odmah platila, ali su majstori to odbili. Umesto toga, zahtevali su trenutnu isplatu gotovinom ili platnom karticom, istovremeno vršeći snažan pritisak na nju.

Potrošačka centrala Baden-Virtemberga upozorava da povraćaj novca može biti veoma težak kada korisnik već plati neopravdano visok iznos.

Građanima koji se nađu u sličnoj situaciji savetuje se da ne podležu pritisku. Ako majstor agresivno insistira na plaćanju, korisno je pozvati nekoga ko može da posvedoči o događaju, a ako okolnosti to zahtevaju, moguće je zatražiti i pomoć policije.

Važno je proveriti i sadržaj računa. Prema uputstvima nemačkih organizacija za zaštitu potrošača, na njemu bi trebalo da budu navedeni podaci poput adrese pružaoca usluge, broja računa i poreskog broja. Ako propisani podaci nedostaju, građanima se savetuje da zatraže objašnjenje i ne plaćaju sporni iznos bez provere.

Kako izbeći skupe zamke?

Najveći problem sa hitnim majstorskim intervencijama upravo je činjenica da se one najčešće događaju neplanirano. Kada voda počne da curi iz cevi ili vrata ne mogu da se otvore, građani se neretko odlučuju za prvi telefonski broj koji pronađu.

Zato nemačke organizacije za zaštitu potrošača preporučuju jednostavnu preventivnu meru: pronaći kontakte pouzdanih majstora pre nego što se ukaže potreba za njihovim uslugama.

Dobro je unapred odabrati nekoliko lokalnih bravara, vodoinstalatera i drugih servisera i sačuvati njihove brojeve telefona. Informacije o pouzdanim pružaocima usluga mogu se zatražiti i od zanatskih komora i odgovarajućih strukovnih udruženja.

Jednako je važno pre početka radova proveriti šta je sve uključeno u ponuđenu cenu, postoje li dodatne naknade i na koji način će intervencija biti naplaćena.

Iskustva iz Nemačke pokazuju koliko naizgled bezazlen kućni problem može da se pretvori u ozbiljan finansijski udarac. Razlika između uobičajenog troška popravke i iznosa koji naplaćuju nepošteni pružaoci usluga može da dostigne stotine, pa i hiljade evra.