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Za vozače u Hrvatskoj, ali i sve oni koji putuju ili su u tranzitu kroz ovu zemlju, od juče je počela da važi obaveza korišćenja dnevnih ili kratkih svetala tokom vožnje danju, a pravilo će biti na snazi sve do 31. marta 2027. godine. Onima koji ga se ne budu pridržavali preti novčana kazna od 30 evra.

Reč je o obavezi propisanoj članom 102. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na koju je uoči prazničnog vikenda podsetila i Uprava policije. Iako mnogi noviji automobili imaju automatska dnevna svetla, vozači starijih modela moraće da vode računa o tome da ih uključe.

Prema zakonu, na motornim vozilima tokom vožnje danju moraju da budu uključena dnevna ili kratka svetla, bez obzira na vremenske uslove i vidljivost. S druge strane, vozači motocikala i mopeda obavezni su da koriste kratka svetla tokom cele godine, a za nepoštovanje ovog pravila takođe je propisana kazna od 30 evra.

Biciklisti i vozači električnih trotineta

Policija podseća i na obaveze biciklista i vozača lakih električnih vozila, među kojima su i električni trotineti. Oni od prvog sumraka do potpunog svitanja, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, moraju da imaju uključeno belo svetlo na prednjoj i crveno svetlo na zadnjoj strani vozila. Kazna za nepoštovanje ovog pravila iznosi 60 evra.

Vozači automobila sa automatskim uključivanjem svetala trebalo bi da provere kako taj sistem funkcioniše na njihovom vozilu. Kod pojedinih modela dnevna svetla osvetljavaju samo prednji deo automobila, dok zadnja svetla ostaju ugašena.