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Hiljade državljana Rusije u Srbiji ostalo je bez pristupa svom novcu nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci. Kao zvanične razloge za ovu odluku centralna banka navela je pogoršanje finansijskog stanja banke, probleme sa likvidnošću i opasnost da budu ugroženi deponenti.

Među klijentima Alta banke nalazi se veliki broj ruskih državljana i njihovih firmi u Srbiji, jer su im druge banke, zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, odbijale da otvore račune. Sada se pitaju da li će i kada dobiti svoj novac nazad. Nekima je potreban za svakodnevni život, dok su drugi već ušli u kupovinu nekretnina i uplatili depozite, navodi Insajder.

Anton Degtjarev, analitičar informacionih sistema iz Novog Sada, kaže da je još u četvrtak u medijima pročitao navode o transferu novca van zemlje preko Alta banke. Međutim, nakon što je video objavu Narodne banke Srbije u kojoj je navedeno da nema problema, pomislio je da je situacija pod kontrolom.

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

"Onda sam u petak preko medija shvatio da se dešava nešto loše i odlučio da idem u subotu da podignem novac, ali, nažalost, bilo je kasno", rekao je Degtjarev za Insajder.

Sličnu sudbinu dele brojni njegovi sunarodnici. Grafička umetnica Ana Kornejeva odlučila je da nakon smrti majke proda porodični stan u Sankt Peterburgu i dovede oca u Srbiju. On je zavoleo Beograd i Srbiju, ali je u međuvremenu preminuo, pa je Ana odlučila da proda stan i kupi nekretninu u Beogradu.

Upravo je trebalo da pogleda stan koji je planirala da kupi kada je saznala za probleme u Alta banci.

"Počela sam da tražim stan u Beogradu, jer smo tako moj otac i ja planirali. I zapravo, baš danas, dok ovo snimamo, trebalo je da odem da pogledam stan koji sam nameravala da kupim. Ipak, tokom vikenda sam saznala šta se dešava i sve je, praktično, uništeno", ispričala je Kornejeva.

Foto: Proxima Studio/Shutterstock, Photo-Video-Graphers/Shutterstock, Cryptographer/Shutterstock, BearFotos/Shutterstock

Sličan problem ima i Boris Voropajev, koji je sa suprugom želeo da se preseli u Srbiju sa njihovom devetomesečnom ćerkom. On je prošlog meseca došao u Srbiju, pronašao stan i otvorio račun u Alta banci kako bi uplatio novac za kupovinu.

"Sačinili smo predugovor kako bih mogao da otvorim račun u banci. Zatim sam otišao u Alta banku i otvorio račun. Uplatio sam prvu tranšu novca da rezervišem stan. Nakon toga, vratio sam se kući, u Moskvu, i počeli smo da prebacujemo novac na račun u Alta banci. Sve je teklo glatko", rekao je Voropajev.

U subotu ujutru saznao je da je banka ostala bez dozvole za rad, a prijatelj mu je poručio da mu je potreban advokat. Tog dana trebalo je da potpiše završni ugovor za stan.

Kirije su neočekivano porasle Foto: Shutterstock

Sankcije otežale otvaranje računa

Razlog zbog kojeg su ruski državljani posebno pogođeni ovom situacijom, prema njihovim svedočenjima, jesu sankcije uvedene Rusiji nakon početka rata u Ukrajini.

Degtjarev navodi da je nakon prodaje stana u Rusiji imao samo dve mogućnosti za transfer novca u Srbiju putem sistema SVIFT - preko Poštanske štedionice ili Alta banke. Za drugu opciju odlučio se jer je transfer u dinarima bio jednostavniji i brži.

Voropajev kaže da je Alta banku izabrao jer mu je u drugim bankama bilo gotovo nemoguće da otvori račun.

"Nije bitno koja ste 'vrsta' Rusa. Ako ste Rus, jednostavno, pogrešne ste nacionalnosti. Žao mi je. Za vas nema bankovnog računa", rekao je on.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Uprkos problemima, oni ističu da i dalje žele da ostanu u Srbiji. Kornejeva kaže da u Rusiji više nema rođake i da joj je želja da nastavi život u Srbiji.

Degtjarev se nada da će novac biti vraćen, a Voropajev ističe da on i supruga i dalje žele da Srbiju izaberu za svoj novi dom.