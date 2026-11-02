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Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je danas da je Ministarstvo spremno da nastavi raspisivanje javnih poziva za investicione mere u poljoprivredi, ali se postavlja pitanje političkog legitimiteta za donošenje tih odluka, zbog čega očekuje da se poljoprivrednici i njihova udruženja izjasne o nastavku tih programa.

- Mi smo napravili plan i poštovali kalendar, ali sada se postavlja pitanje imamo li politički legitimitet - rekao je Glamočić za Agro TV, u emisiji „Dobra zemlja“.

On je naveo da je pročitao da Inicijativa za opstanak poljoprivrednika traži obustavu nacionalnih konkursa za investicione mere, zbog čega očekuje da se predstavnici poljoprivrednika jasno izjasne da li žele nastavak raspisivanja javnih poziva.

- Moj apel njima je da se dogovore između sebe da li žele da radimo i delimo i dalje kako je bilo, da raspisujemo javne pozive ili da stanemo - rekao je Glamočić.

Istakao je da su mere planirane i budžetirane i da je Ministarstvo spremno da ih raspisuje prema utvrđenom kalendaru, ali da ne želi da se naknadno dovodi u pitanje opravdanost takvih odluka.

Glamočić je ranije izjavio da će odluku o drugoj rati podsticaja za biljnu proizvodnju prepustiti narednoj vladi, navodeći da iznosi neće biti jednaki za sve poljoprivrednike, već će zavisiti od vrste i obima proizvodnje.

Najavio je i da će se započete isplate nastaviti, kao i da će poljoprivredni krediti biti objavljeni pod dosadašnjim uslovima, sa kamatom od jedan odsto za žene i mlađe od 40 godina, a tri odsto za ostale korisnike, dok će krediti za veštačko đubrivo biti beskamatni.

Glamočić je ocenio da je važno da se političke promene ne odraze na poljoprivrednike i pozvao da se pitanja rešavaju u institucijama sistema.

- Bolje je za sve da dođe do primopredaje vlasti što je pre moguće da bi mogle stvari da se vode, jer mi više nemamo politički legitimitet. Narod se opredelio da većinu da nekome drugome - rekao je Glamočić.