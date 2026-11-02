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Neke šanse se ne ponavljaju. Za ovu je ostalo još nekoliko dana.

Prilika da oročite nova sredstva i ostvarite pravo učešća u nagradnoj igri UniCredit Banke ulazi u samu završnicu. Pred vama nije samo prilika da dodatno osnažite svoju finansijsku sigurnost, već i mogućnost da osvojite BMW X2 vredan 50.000 evra, kao i vaučere za putovanje i kupovinu tehnike. Jer ponekad jedna dobra finansijska odluka donese mnogo više nego što ste očekivali!

Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju klijenti koji tokom perioda trajanja nagradne igre uplate i oroče najmanje 10 000 EUR novih sredstava* ili protivvrednost tog iznosa u RSD ili USD, na period od 6 ili 12 meseci. Nagradna igra počela je 28. septembra, a sredstva koja omogućavaju pravo učešća moguće je oročiti do 5. novembra 2026. godine u 20 časova. Izvlačenje dobitnika biće održano 11. novembra 2026. godine. Štednja nije samo način da sačuvate novac. Ona je način da sačuvate mogućnosti.

Zato - pametno štedite i planirajte budućnost, a UniCredit Banka vas dodatno nagrađuje. Više informacija o nagradnoj igri, uslovima učešća i kompletna pravila dostupni su na zvaničnom sajtu UniCredit Banke Srbija, putem linka: Nagradna igra UniCredit Banke.