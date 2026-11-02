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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo je danas Društvu Srbijavode d.o.o. Beograd rešenje Upravnog suda (28 U 8754/26) kojim je odloženo izvršenje rešenja ministarstva od 28. avgusta o odobrenju radova na rekonstrukciji vodnog objekta za zaštitu od poplava i uređenju leve obale Save u Surčinu, nizvodno od Ostružničkog mosta, saopštile su Srbijavode.

Kako je navedeno, Srbijavode će postupiti u skladu sa odlukom suda i danas, uz evidentiranje u građevinskom dnevniku, zatvoriti gradilište do konačne odluke Upravnog suda i nadležnih institucija.

- Sud je odluku doneo razmatrajući navode tužilaca o mogućoj ugroženosti stabilnosti nasipa i obližnjih reni bunara, kao i mogućnosti nastanka štete koju bi bilo teško nadoknaditi. U obrazloženju je ocenio da privremeno odlaganje izvršenja, do okončanja upravnog spora, ne sprečava trajnu realizaciju projekta, već odlaže njegovo izvođenje - navedeno je u saopštenju Srbijavoda.

Praktična posledica je, kako je navedeno, da planirani radovi ne mogu da se sprovode dok traje upravni spor.

- U tom periodu Savski nasip ostaje u postojećem stanju, a unapređenje zaštite od poplava za stanovnike ovog područja, uključujući građane Novog Beograda i Surčina, biće odloženo. Sud ovom odlukom nije konačno odlučio o zakonitosti rešenja ministarstva - piše u sapoštenju.

Imajući u vidu značaj Savskog nasipa za odbranu ovog dela Beograda, Srbijavode navode da će, u skladu sa Zakonom o vodama i opštim i operativnim planom za odbranu od poplava, preduzimati sve potrebne operativne mere i pratiti stanje na ovoj deonici nasipa.