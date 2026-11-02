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Porodica Pustahija iz Hrvatske traži porodicu koja bi živela na njihovom velikom imanju u banjalučkom naselju Motike. Zauzvrat nudi obezbeđen smeštaj, platu od 1.800 konvertibilnih maraka (oko 920 evra), prijavu i sve pripadajuće doprinose.

Prednost imaju porodice s decom koje već imaju iskustva sa seoskim načinom života i znaju šta znači raditi na imanju.

Želi da sačuva dedovinu

Tihomir Pustahija rođen je u Motikama pre 66 godina. Odatle se s porodicom odselio nakon zemljotresa 1969. godine, a danas živi u Hrvatskoj.

Naglašava da iza ove inicijative ne stoji finansijska računica niti potraga za jeftinom radnom snagom, već želja da sačuva dedovinu i pruži priliku porodici koja voli prirodu, želi da živi na selu i omogući deci odrastanje u zdravom okruženju.

Šta se nalazi na imanju?

Na raspolaganju je i poljoprivredna mehanizacija: traktor, trimer i motorna testera. Porodica koja se useli ne bi morala da počinje od nule, već bi preuzela imanje koje je već u funkciji.

Kako izgleda radni dan?

Posao budućih domaćina podrazumeva svakodnevnu brigu o životinjama, za šta je potrebno pet do šest sati dnevno.

Za teže fizičke poslove, poput košenja trave, baliranja sena ili orezivanja voća, obezbeđena je dodatna pomoć.

Pustahija navodi da ponuda uključuje stalno zaposlenje, prijavu, plaćene doprinose i mogućnost dugoročnog ostanka na imanju.