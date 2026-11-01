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Luksemburg, jedna od najbogatijih evropskih država i zemlja sa najvišim prosečnim platama u Evropskoj uniji, suočava se sa ozbiljnim nedostatkom kvalifikovanih radnika. Iako su zarade znatno više nego u većini evropskih zemalja, poslodavci sve teže pronalaze odgovarajuće zaposlene. Zbog toga su vlasti odlučile da pojednostave zapošljavanje stranih stručnjaka u 20 zanimanja u kojima je nedostatak radne snage posebno izražen.

Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, prosečna godišnja bruto plata u Luksemburgu, preračunata na puno radno vreme, iznosila je približno 83.000 evra, odnosno oko 6.917 evra mesečno. To je oko 4.600 evra neto. Time je Luksemburg zauzeo prvo mesto u Evropskoj uniji, ispred Danske i Irske. Reč je o bruto iznosima, dok stvarna primanja zavise od zanimanja, iskustva i poreskih okolnosti zaposlenog.

Kako piše nigerijski portal Legit.ng, luksemburške vlasti objavile su spisak zanimanja za koja je predviđen ubrzani postupak zapošljavanja kvalifikovanih radnika iz inostranstva. Na spisku se nalazi 20 grupa zanimanja iz različitih oblasti - od bankarstva i informacionih tehnologija do zdravstva, socijalne zaštite i industrije.

Traže zdravstvene radnike

Na spisku 20 deficitarnih zanimanja u Luksemburgu nalaze se radnici različitih profila, od visokoobrazovanih stručnjaka u finansijskom i IT sektoru do kvalifikovanih zanatlija, zdravstvenih radnika i vaspitača.

Velika potražnja vlada u bankarskom i finansijskom sektoru, gde nedostaju stručnjaci za procenu kreditnog rizika, bankarski savetnici, finansijski analitičari, ekonomisti, računovođe, revizori i stručnjaci za upravljanje investicionim fondovima. Poslodavci traže i pravnike, advokate, poreske savetnike, kao i stručnjake za pravna pitanja u bankarstvu i osiguranju.

Među posebno traženim zanimanjima su i IT stručnjaci, uključujući programere, softverske inženjere, administratore računarskih mreža i baza podataka, stručnjake za sajber-bezbednost i inženjere za obradu podataka.

Mogućnosti za zapošljavanje

Nedostatak radne snage izražen je i u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Luksemburgu su potrebne medicinske sestre i tehničari, negovatelji za rad u bolnicama, domovima za stare i kućnoj nezi, kao i socijalni radnici. Traže se i vaspitači, rukovodioci predškolskih ustanova i stručnjaci za rad sa decom i osobama sa posebnim potrebama.

Mogućnosti za zaposlenje otvaraju se i u građevinarstvu, industriji i zanatskim delatnostima. Posebno su traženi krovopokrivači, stručnjaci za ugradnju solarnih panela, autolimari, lakireri, industrijski mehaničari i elektromehaničari.

Nedostaju i inženjeri specijalizovani za robotiku, biotehnologiju, vazduhoplovstvo, obnovljive izvore energije, industrijsko istraživanje i razvoj, kao i kontrolu kvaliteta.

Reč je o zanimanjima za koja luksemburški poslodavci već duže vreme teško pronalaze dovoljno kvalifikovanih kandidata. Zbog toga su vlasti omogućile jednostavniji postupak zapošljavanja radnika iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.