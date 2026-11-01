Slušaj vest

Miris pečenog kestena već neko vreme širi se ulicama hrvatskih gradova. Međutim, cena porcije pečenih kestena za mnoge građane je nedostižna, jer su i oni ove godine poskupeli zbog lošijeg roda i suše koja je zahvatila celu zemlju. Kao i obično, prednjači Zagreb.

Najmanja porcija, koja sadrži između pet i 13 komada kestena, u centru glavnog grada košta oko pet evra, dok za najveću porciju treba izdvojiti čak deset evra.

U Osijeku kesten prodaju na litre

U Osijeku se kesteni tradicionalno prodaju na litre. Za pola litre u gradu na Dravi potrebno je platiti oko četiri evra, dok se litar može pronaći po ceni od osam evra. Cene na štandovima u centru Rijeke kreću se od četiri evra za manju mericu do sedam evra za veliku. Na splitskoj Rivi za kestene treba izdvojiti između četiri evra, koliko u proseku košta mala porcija, i 8,50 evra za veliku. U Zadru cene variraju između 4,50 i 9,50 evra, dok se u Dubrovniku za malu porciju izdvaja oko pet evra. I tamo, u okolini Straduna, velika porcija dostiže zagrebački maksimum od deset evra.

Poskupljenje je primetno i kod kesten-pirea, ali cena u velikoj meri zavisi od toga da li ga kupujete kao gotov desert u poslastičarnici ili u trgovinskim lancima. Za porciju kesten-pirea sa šlagom u popularnim zagrebačkim poslastičarnicama potrebno je izdvojiti čak 4,50 evra. Ako se odlučite za kupovinu svežeg, pasiranog kestena za poneti, bez šlaga, pakovanje od pola kilograma u poslastičarnicama košta u proseku oko osam evra.

Ljubitelji kestena u Splitu za porciju sa šlagom u poslastičarnicama izdvajaju između 3,80 i 4,50 evra, dok se pola kilograma čistog kestena plaća i do 8,50 evra. U riječkim poslastičarnicama kesten-pire može se pronaći po cenama od 3,60 do 4,30 evra. Porcija od pola kilograma košta između 7,50 i osam evra.

U poslastičarnicama porcija košta do 3,80 evra

Tradicionalno najpovoljniji među velikim gradovima je Osijek, i kada je reč o kesten-pireu. Porcija sa šlagom u poslastičarnicama košta između 3,20 i 3,80 evra, dok se pola kilograma kesten-pirea plaća najviše 7,50 evra.

Za zaslađeni kesten-pire, odnosno blok od 250 grama u trgovinskim lancima, potrebno je izdvojiti između 3,60 i 4,20 evra. Ako birate proizvode robnih marki, istu gramažu platićete između dva i 2,50 evra. Premijum i nezaslađene varijante koštaju od 3,30 do 4,40 evra, takođe za pakovanje od 250 grama.