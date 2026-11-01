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Bivša guvernerka NBS Kori Udovički, govoreći o uzrocima zatvaranja Alta banke, izjavila je da depoziti javnih preduzeća u toj banci nisu bili osigurani.

Ona je dodala da je zbog toga važno da nadležni obezbede kontinuitet njihovog finansijskog poslovanja.

- Ja mislim da nijedno ministarstvo finansija, pa ni u prelaznoj vladi, neće dozvoliti da sad dođe do ozbiljnih poremećaja rada jednog EPS-a, kome su plaćanja samo dodeljena ovoj Alta banci - rekla je Udovički gostujući u Dnevniku RTS-a.

Prema njenoj oceni, da bi problemi u platnom prometu ugrozili snabdevanje električnom energijom i stabilnost elektroenergetskog sistema, bilo bi neophodno namerno ometanje rada više delova sistema tokom prelaznog perioda do formiranja nove vlade.

Smatra da nadležne institucije moraju da preuzmu odgovornost za stabilnost finansijskog poslovanja Elektroprivrede Srbije, ali ne očekuje da bi problemi Alta banke sami po sebi mogli da ugroze snabdevanje električnom energijom.

Govoreći o posledicama po štediše, Udovički navodi da će Agencija za osiguranje depozita isplaćivati osigurane depozite do 50.000 evra, ali upozorava da taj postupak može da potraje.