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Direktorka Agencije za osiguranje depozita Ljubica Pantelić izjavila je da se očekuje da Privredni sud u Beogradu već u ponedeljak donese zvanično rešenje o otvaranju stečaja nad ALTA bankom, nakon čega će Agencija preuzeti ulogu stečajnog upravnika i započeti proceduru isplate osiguranih iznosa.

Zakonski rok za početak isplate iznosi sedam radnih dana i počinje da teče od dana kada Privredni sud formalno otvori stečajni postupak.

Zagarantovano 50.000 evra

"Štediše Alta banke će u najkraćem roku biti obaveštene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50 hiljada evra, kao i o načinu prijave ostalih potraživanja i o njihovoj isplati", rekla je Pantelić za Radio Beograd.

Sistemom osiguranja depozita zaštićena su sva fizička lica, kao i mikro, mala i srednja pravna lica do maksimalnog iznosa od 50.000 evra.

Ova zaštita važi bez obzira na vrstu računa ili valutu u kojoj su se sredstva nalazila u banci. Svim osiguranim klijentima biće omogućen pun pristup njihovom novcu preko druge banke, koja će uskoro biti zvanično imenovana.

"Prema utvrđenoj proceduri, dinarski ulozi biće isplaćeni u dinarima, dok će se devizni ulozi isplaćivati u evrima", rekla je Pantelić.

Sva detaljna obaveštenja biće narednih dana dostpuna na sajtu Agencije za osiguranje depozita.

Iz Fonda za osiguranje depozita poručuju da ima sasvim dovoljno novca za isplatu svih osiguranih iznosa. Zbog toga se očekuje da ceo proces započne u vrlo kratkom roku, odnosno za svega nekoliko dana.

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Viceguverneri zatražili istragu

Viceguverneri Narodne banke Srbije zatražili su danas od nadležnog javnog tužilaštva da bez odlaganja ispita sve činjenice i okolnosti koje su dovele do odluke o oduzimanju dozvole za rad ALTA banke u Srbiji, kao i eventualnu krivičnu odgovornost odgovornih lica u centralnoj banci.

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je finansijski sektor Srbije siguran, likvidan i dobro kapitalizovan navodeći da je odluka NBS u vezi sa Alta bankom doneta kako bi se zaštitili klijenti i očuvalo poverenje građana u finansijski sistem Srbije, kao i da taj pojedinačni slučaj neće uticati na poslovanje ostalih banaka u zemlji.