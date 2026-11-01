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U vezi sa odlukom Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, koja je vlasnik i Alta banke AD Bitolj, oglasila se Narodna banka Severne Makedonije i istakla da prati sve okolnosti koje mogu uticati na poslovanje banke u Bitolju, uključujući i rizike koji proizilaze iz njenog vlasničkog odnosa.

Iz centralne banke Severne Makedonije naveli su da se odluka Narodne banke Srbije odnosi na poslovanje banke u Srbiji i sama po sebi ne znači automatsko oduzimanje dozvole za rad Alta banci AD Bitolj.

Nezavisno pravno lice

Domaća banka je nezavisno pravno lice, osnovano i registrovano u Republici Severnoj Makedoniji, čije se poslovanje procenjuje u skladu sa domaćim pravnim i regulatornim okvirom, navodi se u saopštenju i dodaje da Narodna banka, kao nadležni supervizor, prati situaciju i postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

Ističe se da Narodna banka Severne Makedonije u okviru svojih zakonskih nadležnosti, postupa na odgovarajući način i sarađuje sa nadležnim domaćim i stranim institucijama, poštujući zakonska pravila o poverljivosti nadzornih informacija.

U vezi sa sticanjem kvalifikovanog učešća u banci, Narodna banka podseća da se saglasnost izdaje na osnovu sveobuhvatnog postupka, u kojem se procenjuju zakonom utvrđeni kriterijumi, a na osnovu zvanično dostupnih podataka.

Narodna banka Severne Makedonije apelovala je na javnost da se oslanja na zvanične i proverene informacije i da ne donosi zaključke na osnovu nepotvrđenih tvrdnji i spekulacija.

Pažljivo prate situaciju

Navela je i da nastaviti da pažljivo prati situaciju i postupa nezavisno, profesionalno i isključivo u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, u interesu bezbednosti bankarskog sistema i zaštite deponenata.

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Kako je navedeno, štediše ove banke biće blagovremeno, u što kraćem roku, obaveštene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50.000 evra, kao i o načinu prijave ostalih svojih potraživanja i o njihovoj isplati.

Agencija za osiguranje depozita najavila je danas da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a.d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.