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Nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) oduzela dozvolu za rad ALTA banci a.d. Beograd i pokrenula stečajni postupak, među klijentima su se otvorila dva pitanja: šta biva sa otplatom stambenih i drugih kredita, i kako doći do položenih depozita.

Ako imate stambeni kredit, evo detaljnog pregleda svih pravila i procedura koje klijenti Alta banke treba da znaju.

Krediti moraju redovno da se otplaćuju – obaveze ne nestaju

Pokretanje stečajnog postupka ni na koji način ne oslobađa dužnike njihovih obaveza. Sve ugovorene obaveze po osnovu stambenih i ostalih kredita moraju nastaviti da se izmiruju u potpunosti po već utvrđenim uslovima.

Uslovi ugovora ostaju nepromenjeni: Sve ugovorene kamatne stope, rokovi otplate, kao i promenljivi ili fiksni elementi (poput EURIBOR-a ili BELIBOR-a) ostaju važeći tokom stečajnog postupka.

Kome se uplaćuju rate: Funkciju stečajnog upravnika preuzima Agencija za osiguranje depozita (AOD). Klijenti će od Agencije dobiti precizne instrukcije o računima na koje uplaćuju naredne mesečne rate. Šta će biti sa kreditnim portfolijom u budućnosti?

Dugovi korisnika kredita prema banci u stečaju ne nestaju, već postaju potraživanja države. U nastavku postupka moguća su dva scenarija:

Prodaja portfolija drugoj banci: Kreditni portfolio ALTA banke može biti prodat drugoj banci koja posluje na tržištu Srbije. U tom slučaju klijentima se menja samo broj računa za uplatu rata, o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Naplata preko Agencije za osiguranje depozita: Ukoliko ne dođe do prodaje portfolija drugoj banci, Agencija nastavlja upravljanje i naplatu kredita u ime i za račun Republike Srbije. Depoziti osigurani do 50.000 evra

Za štediše i deponente važe jasna zakonska pravila osiguranja:

Zaštićen iznos: Depoziti građana, preduzetnika, kao i mikro, malih i srednjih pravnih lica osigurani su do 50.000 evra po deponentu.

Početak isplate: Agencija za osiguranje depozita saopštila je da isplata osiguranih iznosa počinje najkasnije sedam radnih dana od donošenja sudskog rešenja o otvaranju stečajnog postupka.

Neosigurani depoziti: Depoziti koji prelaze limit od 50.000 evra, kao i sredstva velikih pravnih lica, potražuju se kroz stečajni postupak iz preostale imovine banke. Bankarski sistem stabilan

Stručnjaci i centralna banka naglašavaju da zatvaranje ALTA banke ne ugrožava stabilnost bankarskog sektora u Srbiji.

Sa tržišnim učešćem od oko tri odsto, ova banka nema kapacitet da izazove šire potrese u finansijskom sistemu.