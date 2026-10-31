Šta se dešava sa vašom ratom za stan nakon gašenja Alta banke? Kamate i rokovi važe i u stečaju, a evo ko preuzima naplatu
- Krediti ALTA banke moraju da se otplaćuju po postojećim uslovima, a klijenti će instrukcije za uplatu dobijati od Agencije za osiguranje depozita.
- Depoziti građana, preduzetnika i malih i srednjih firmi osigurani su do 50.000 evra po deponentu, a isplata kreće najkasnije za sedam radnih dana.
- Ako kreditni portfolio bude prodat drugoj banci, menjaće se samo račun za uplatu rata; bankarski sistem ostaje stabilan.
Nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) oduzela dozvolu za rad ALTA banci a.d. Beograd i pokrenula stečajni postupak, među klijentima su se otvorila dva pitanja: šta biva sa otplatom stambenih i drugih kredita, i kako doći do položenih depozita.
Ako imate stambeni kredit, evo detaljnog pregleda svih pravila i procedura koje klijenti Alta banke treba da znaju.
Krediti moraju redovno da se otplaćuju – obaveze ne nestaju
Pokretanje stečajnog postupka ni na koji način ne oslobađa dužnike njihovih obaveza. Sve ugovorene obaveze po osnovu stambenih i ostalih kredita moraju nastaviti da se izmiruju u potpunosti po već utvrđenim uslovima.
- Uslovi ugovora ostaju nepromenjeni: Sve ugovorene kamatne stope, rokovi otplate, kao i promenljivi ili fiksni elementi (poput EURIBOR-a ili BELIBOR-a) ostaju važeći tokom stečajnog postupka.
- Kome se uplaćuju rate: Funkciju stečajnog upravnika preuzima Agencija za osiguranje depozita (AOD). Klijenti će od Agencije dobiti precizne instrukcije o računima na koje uplaćuju naredne mesečne rate.
Šta će biti sa kreditnim portfolijom u budućnosti?
Dugovi korisnika kredita prema banci u stečaju ne nestaju, već postaju potraživanja države. U nastavku postupka moguća su dva scenarija:
- Prodaja portfolija drugoj banci: Kreditni portfolio ALTA banke može biti prodat drugoj banci koja posluje na tržištu Srbije. U tom slučaju klijentima se menja samo broj računa za uplatu rata, o čemu će biti blagovremeno obavešteni.
- Naplata preko Agencije za osiguranje depozita: Ukoliko ne dođe do prodaje portfolija drugoj banci, Agencija nastavlja upravljanje i naplatu kredita u ime i za račun Republike Srbije.
Depoziti osigurani do 50.000 evra
- Zaštićen iznos: Depoziti građana, preduzetnika, kao i mikro, malih i srednjih pravnih lica osigurani su do 50.000 evra po deponentu.
- Početak isplate: Agencija za osiguranje depozita saopštila je da isplata osiguranih iznosa počinje najkasnije sedam radnih dana od donošenja sudskog rešenja o otvaranju stečajnog postupka.
- Neosigurani depoziti: Depoziti koji prelaze limit od 50.000 evra, kao i sredstva velikih pravnih lica, potražuju se kroz stečajni postupak iz preostale imovine banke.
Bankarski sistem stabilan
Stručnjaci i centralna banka naglašavaju da zatvaranje ALTA banke ne ugrožava stabilnost bankarskog sektora u Srbiji.
Sa tržišnim učešćem od oko tri odsto, ova banka nema kapacitet da izazove šire potrese u finansijskom sistemu.
(Kurir.rs/Blic Biznis)