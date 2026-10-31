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Ugovor o poklonu novca i bankarski izvodi dokumentuju pomoć roditelja za učešće ili kupovinu stana. Dete je u Srbiji oslobođeno poreza na poklon, ali veći novčani poklon treba prijaviti. Važno je navesti kome novac pripada i sačuvati dokaze, jer ugovor ne isključuje prava nužnih naslednika.

Roditelji često pomognu uplatom nekoliko hiljada evra ili cele kupoprodajne cene. Problem nastaje kada se kasnije različito tumači da li je novac bio poklon, pozajmica ili ulaganje kojim je roditelj očekivao deo vlasništva.

Dokumentaciju zato pripremite pre transfera. Sam opis "pomoć za stan” ne objašnjava sve odnose, naročito kada kupac ima supružnika ili roditelj ima više dece.

Ugovor o poklonu novca: Šta treba da piše pre uplate

Navedite podatke roditelja i deteta, srodstvo, tačan iznos i valutu, datum i način prenosa, namenu i izjavu da se novac daje bez naknade i obaveze vraćanja. Poklonoprimac treba da prihvati poklon. Ako daju oba roditelja, razdvojite njihove iznose.

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Ako se očekuje vraćanje novca ili vlasnički udeo, potreban je drugačiji pravni dogovor. Ugovor treba da odgovara stvarnoj nameri porodice.

Za već izvršen novčani poklon ne važe ista pravila forme kao za poklanjanje samog stana. Pre transfera proverite sa bankom da li za svoju proceduru traži overu potpisa. Pisana isprava i dokaz uplate olakšavaju dokazivanje i kada porodica ima potpuno poverenje.

Uplatu povežite sa ugovorom i kupovinom

Prenos sa računa roditelja na račun deteta ostavlja pregledan trag. U svrhu uplate navedite poklon i vezu sa ugovorom, a sačuvajte izvode obe strane i dokaz o plaćanju prodavcu.

Ako roditelj plaća direktno prodavcu, dokumenta treba da objasne da uplatu vrši za račun deteta i na ime njegove kupoprodajne obaveze. Takav način prethodno usaglasite sa bankom i javnim beležnikom.

Ugovor o poklonu novca pokazuje pravni osnov prenosa, ali banka može tražiti i dokumentaciju o poreklu sredstava. To mogu biti dokazi o roditeljevoj štednji, zaradi, prodaji imovine ili nasleđivanju. Spisak proverite pre zakazivanja isplate.

Poresko oslobođenje nije isto što i izostanak prijave

Dete kao poklonoprimac prvog naslednog reda ne plaća porez na poklon roditelja. Ako novac dobija i detetov supružnik, njegovo pravo na oslobođenje procenjuje se zasebno. Oslobođenje za poklon novca ne ukida eventualne poreze pri kupovini samog stana.

Za novčane poklone od istog roditelja koji tokom kalendarske godine ukupno prelaze 100.000 dinara podnosi se prijava PPI-3 nadležnom poreskom organu prema prebivalištu primaoca. Po pravilu, rok je 30 dana od zaključenja pisanog ugovora, a bez njega od prijema poklona.

Uz ugovor o poklonu novca pripremite dokaz o srodstvu i prenosu sredstava. Ne pretpostavljajte da je overom kupoprodaje stana prijavljen i novčani poklon.

Navedite da li poklon prima dete ili oba supružnika

Prema Porodičnom zakonu, poklon namenjen samo jednom supružniku predstavlja njegovu posebnu imovinu. Ako ugovor o poklonu novca određuje jednog primaoca, trag plaćanja treba da omogući povezivanje tog novca sa kupovinom.

Poklonjeno učešće ne znači automatski da je ceo stan posebna imovina tog supružnika kada se ostatak finansira zajedničkim sredstvima. Način sticanja, doprinosi i upis vlasništva moraju se sagledati zajedno. Ugovor o poklonu sam ne rešava sva pitanja deobe.

Šta poklon menja u budućem nasleđivanju

Ni overen ugovor o poklonu novca ne isključuje nasledne zahteve. Zakon o nasleđivanju, po pravilu, predviđa uračunavanje poklona zakonskom nasledniku u njegov nasledni deo.

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Roditelj može izjaviti da se poklon neće uračunavati, ali se time ne ukida zaštita nužnog dela. Ako je on povređen, mogu se postaviti zahtevi za njegovo namirenje, a pod zakonskim uslovima i za vraćanje poklona.

Unapred potpisano odricanje brata ili sestre od još neotvorenog nasleđa nije sigurna zaštita: takvo odricanje je ništavo. Ako postoji veća porodična imovina ili više naslednika, raspodelu proverite sa advokatom pre prenosa.

Sačuvajte dokumentaciju za ceo tok novca

Čuvajte ugovor o poklonu novca, izvode, poresku prijavu i rešenje, kupoprodajni ugovor i dokaze o isplati cene. Kod kredita proverite kako banka prihvata poklon za učešće.

Dokumenta treba da pokažu ko je dao novac, kome, po kom osnovu i kako je upotrebljen. Time se smanjuje prostor za kasnija suprotna tumačenja.