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Kabinet guvernera Narodne banke Srbije oglasio se saopštenjem u vezi sa aktuelnom situacijom na finansijskom tržištu Srbije. Iako u saopštenju nije konkretno pomenuto, pretpostavlja se da su razlog ovog saopštenja sinoć iznete tvrdnje u Dnevniku RTS.

Podsećamo, o zbivanju na finansijskom tržištu oglasio se juče Nemanja Karović iz Studentske liste koji je izjavio je da postoje ozbiljne indicije da je iz Poštanske štedionice pokušano da se iznese oko milijardu dinara, što je, kako tvrdi, moglo da ugrozi likvidnost banke i dovede do poremećaja u isplati plata i penzija.

Karović je za RTS rekao da je pokušaj, prema njegovim rečima, sprečen na vreme zahvaljujući zaposlenima u nadležnim institucijama, kao i da su o tome obavešteni Narodna banka Srbije i nadležno tužilaštvo.

- Postoje ozbiljne indicije da je iz Poštanske štedionice pokušano da se iznese jedna ogromna količina novca, oko milijardu dinara, da je to moglo da ugrozi finansijski sistem, likvidnost banke, i da eventualno dovede i do poremećaja u redovnoj isplati plata i penzija - rekao je Karović.

On je naveo da je važno da građani budu pravovremeno obavešteni o događajima koji mogu da izazovu zabrinutost, posebno u periodu političkih promena.

Redakcija Kurira pitala je NBS da li je ovo razlog saopštenja, na šta nam je usmeno rečeno da se centralna banka neće oglašavati povodom konkretnih slučajeva, ali da je cilj da se spreči širenje panike u javnosti.

Saopštenje NBS prenosimo u celosti.

Poverenje u činjenice

Ako verujemo u bolju budućnost, naše odluke ne smeju da budu vođene strahom od nje, već poverenjem u činjenice. Podsećam da je Narodna banka Srbije i u uslovima potpunog prekida lanaca snabdevanja tokom pandemije obezbeđivala dovoljne količine efektivnog stranog novca i aktivno preduzimala mere iz svoje nadležnosti da svojim odmerenim i na činjenicama zasnovanim odlukama, olakša predvidivost i građanima i privredi.

Narodna banka Srbije, u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, Zakonom o bankama i drugim relevantnim propisima, kontinuirano vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka, sa ciljem očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, zaštite deponenata i obezbeđivanja sigurnog i pouzdanog funkcionisanja bankarskog sektora, bez obzira na vlasničku strukturu.

Narodna banka Srbije u okviru svojih zakonskih nadležnosti prati relevantne pokazatelje poslovanja banaka i procenjuje rizike kojima su one izložene ili bi mogle biti izložene, u skladu sa važećim propisima i metodologijom supervizorske procene.Podaci o pojedinačnim bankama koji su, na našem sajtu dostupni javnosti, mogu se koristiti za sagledavanje njihovog poslovanja u meri u kojoj su propisani za javno objavljivanje.

Sve banke koje posluju u Srbiji su dužne da u kontinuitetu ispunjavaju propisane zahteve u pogledu kapitala, likvidnosti, upravljanja rizicima i kvaliteta poslovanja.

Narodna banka Srbije kontinuirano prati ispunjenost ovih zahteva kroz izveštaje koje banke dostavljaju, analizu drugih raspoloživih podataka i neposredne kontrole, u skladu sa zakonom i sprovodi superviziju banaka, koja obuhvata analizu dostavljene dokumentacije, praćenje poslovnih pokazatelja, procenu rizika, kroz posrednu i neposrednu kontrolu svih segmenata poslovanja, za koje u skladu za pozitivnim propisima ima isključivu nadležnost.

Nepravilnosti tokom kontrole

Kada se u postupcima kontrole utvrde nepravilnosti, Narodna banka Srbije postupa u skladu sa zakonom i preduzima mere iz svoje nadležnosti, u zavisnosti od prirode i značaja utvrđenih nepravilnosti. Istovremeno, informacije o konkretnim kontrolnim postupcima, njihovom toku, sadržaju pojedinačnih nalaza i drugim podacima koji predstavljaju poverljive supervizorske informacije ne mogu se saopštavati javnosti izvan okvira dozvoljenog zakonom. Ova ograničenja ne utiču na obavezu Narodne banke Srbije da postupa u skladu sa zakonom niti znače da se nadzor ne sprovodi. Naprotiv.

Narodna banka Srbije ostaje dosledna principu da se pitanja koja se odnose na stabilnost bankarskog sistema i poslovanje pojedinačnih banaka razmatraju stručno, nepristrasno i na osnovu činjenica, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti. Očuvanje stabilnosti bankarskog sistema, poverenja građana i sigurnosti depozita predstavlja trajni prioritet Narodne banke Srbije, a regulatorni nadzor sprovodi se kontinuirano, u skladu sa zakonom i nezavisno od aktuelnih javnih i političkih okolnosti.

To je ista Narodna banka koja je u prethodnih 14 godina obezbeđivala stabilnost, ponoseći se iskusnim kadrom iz izazovnih vremena i značajno ulažući u budućnost kroz studentsku praksu i zapošljavanjem najboljih studenata sa svih fakulteta.

Stabilnost finansijskog sistema je važan stub stabilnosti. Odgovornost za očuvanje finansijske stabilnosti je ne samo na Narodnoj banci Srbije već i na svim drugim institucijama i pojedincima koji olako iznose neproverene sumnje i podstiču neizvesnost.

Podsećam da širenjem neproverenih i senzacionalističkih navoda, jednaku štetu trpimo svi, kao građani iste države, saopšteno je iz kabineta guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković, zaključuje se u saopštenju NBS.