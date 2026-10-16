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Predstavnici NBS sastali su se u Bangkoku, tokom Godišnje skupštine MMF i Grupacije Svetske banke, sa predstavnicima Svetskog saveta za zlato i zaključeno je da je Srbija među zemljama koje su na vreme prepoznale da u svetu rastućih geopolitičkih i ekonomskih rizika zlato ima posebnu ulogu u očuvanju nacionalne finansijske sigurnosti, kao i da danas sve više centralnih banaka sledi isti pristup.

NBS je istakla da su rezultati njene dugoročne strategije konkretni: rekordnih 55,3 tone zlata u rezervama, vrednost zlatnih rezervi od 6,5 milijardi evra, odnosno oko 22 odsot ukupnih deviznih rezervi, kao i kupovina 2,8 tone zlata iz domaće proizvodnje od početka godine, čime se domaće rudno bogatstvo pretvara u trajnu finansijsku sigurnost Srbije.

Kako je saopšteno, NBS je nastavila saradnju sa Svetskim savetom za zlato (World Gold Council) započetu na prošlogodišnjem Izvršnom forumu u Bazelu.

Predstavnici Svetskog saveta za zlato istakli su praksu Narodne banke Srbije da kupuje zlato kako na međunarodnom tržištu, tako i iz domaće proizvodnje, uz napomenu da slični pristupi privlače sve veće interesovanje u drugim delovima sveta.

- Za Narodnu banku Srbije zlato nikada nije bilo pitanje prestiža, već sigurnosti i odgovornosti prema budućnosti. Zbog toga ćemo i u narednom periodu jačati rezerve i zlatom iz domaće proizvodnje- piše u saopštenju.