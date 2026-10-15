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Mnogo je dešavanja poslednjih dana na tržištu, pa je investitorima veoma teško da se opredele koji bi bio najbolji izbor u narednim danima. Ipak, jedno dešavanje ove nedelje najviše je vredno pomena i ima uticaja na najpoznatije sredstvo ulaganja - ZLATO! Naime, FED se danas sastao kako bi doneo odluku o kamatnim stopama što je glavni indikator za dalje kretanje cene najpopularnijeg plemenitog metala. Iako su svi čekali odluku o kamatnim stopama u Americi, FED je to odložio pa smo ostali uskraćeni za nove podatke. I pored toga, i ovo odlaganje odluke uticalo je na cenu zlatu s obzirom da su kamate ostale visoke pa je i cena zlata pala. Upravo taj pad otvorio je šansu investitorima da po veoma špovoljnoj ceni trguju sredstvom koje je najpouzdanije u najnestabilnijim vremenima, pa nemojte oklevati kada je u pitanju novo ulaganje! Pratite kretanje cene zlata u realnom vremenu potpuno besplatno na našoj platformi!

Iako je već dobropoznata stvar da je na duži rok zlato već dugo godina najpovoljnije sredstvo za investiranje, njegova volatilnost u prethodnim mesecima učinila ga je veoma povoljnim i za investiranje na kraći rok. Posmatrajući cenu zlata u oba slučaja, lako se izvlači zaključak da je i posle toliko godina cena zlata najpovoljnija za investiranje i to posebno u vremenima kao što je današnje. Ako posmatramo kretanje te cene vidimo da je u odnosu na pre godinu cena manje-više ostala ista. U odnosu na pre mesec dana primetan je blagi pad od oko 3%, a u prethodnim danima je takođe cena zlata ostala manje-više stabilna sa jučerašnjim blagim padom upravo zbog feda od oko 1.5%. Iako je cena laički posmatrano nepromenjena na duži rok, mnogi investitori, posebno u našoj zemlji, napravili su veliki profit u nekoliko dana upravo zbog volatilnosti zlata. Takva situacija je sada, pa je ovaj pada otvorio šansu za velike prinose u samo nekoloiko dana s obzirom da je pad zlata veoma redak. Moderne online platforme Vam pomažu da u samo nekoliko koraka investirate u zlato i iz svoje dnevne sobe posmatrate kako Vaš profit raste, s toga nemojte gubiti vreme. Naučite kako da trgujete cenom zlata potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Foto: Quality Stock Arts/Shutterstock

Zlato je decenijama jedno od najpoznatijih sredstava za ulaganje, a interesovanje za ovaj plemeniti metal ne jenjava ni danas! Kada se na tržištu smenjuju neizvesnost i nagle promene, zlato ponovo dolazi u fokus investitora, a upravo njegova promenljiva cena otvara nove mogućnosti za trgovanje. Odluke američkog FED-a o kamatnim stopama i očekivanja u vezi sa narednim potezima centralne banke nastavljaju da utiču na tržište, zbog čega investitori pažljivo prate svaki novi signal. I srpski investitori sada imaju priliku da budu deo ovih dešavanja i istraže mogućnosti koje nudi tržište zlata. Zahvaljujući modernim online platformama, više nije potrebno kupovati fizičko zlato niti brinuti o njegovom čuvanju – cenu možeš da pratiš u realnom vremenu i trguješ jednostavno, iz svog doma. Uz KapitalRS platformu, svet trgovanja zlatom dostupan ti je na samo nekoliko klikova! Analitičari su jedinst5veni u oceni da je zlato u narednim danima izbor broj jedan na tržištu, pa nema razloga da oklevate i ne uzmete svoju sudbinu u svoju ruke, posebno jer postoje moderne platforme koje nude mogućnost trgovanja bez opasnosti od gubitka stvarnog novca. Otvorite besplatan demo nalog i trgujte bez ikakvog rizika od gubitka realnog novca.

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Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.