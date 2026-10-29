Pre isteka osmogodišnjeg mandata: Kristin Lagard napušta funkciju predsednice Evropske centralne banke u februaru 2027.
- Kristin Lagard napušta funkciju predsednice Evropske centralne banke 7. februara 2027, pre isteka mandata u oktobru iste godine.
- O njenom nasledniku odlučivaće Evropski savet, a odlazak Lagard otvara prostor za dogovor o raspodeli mesta u vrhu ECB.
Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard napustiće tu funkciju 7. februara 2027. godine, saopštila je danas ECB.
Lagard je o svojoj odluci obavestila Upravni savet ECB i predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu, navodi se u saopštenju. Kristin Lagard je na čelu banke od jula 2019, a funkciju napušta pre isteka mandata u oktobru 2027. godine.
Njen naslednik biće imenovan na nivou Evropskog saveta, nakon sprovođenja postupka nominacije predviđenog članom 283 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.
Upravni savet Evropske centralne banke zahvalio je Lagard na radu, uz dugotrajan aplauz, navodi ECB na svojoj veb stranici. Odluka Lagard omogućava francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da učestvuje u izboru naslednika pre predsedničkih izbora u Francuskoj u aprilu 2027, prokomentarisao je briselski Politiko.
Prema oceni ovog portala, odlazak Kristin Lagard otvara mogućnost dogovora među članicama Evropske unije o raspodeli mesta u Izvršnom odboru Evropske centralne banke, koji ima šest članova.
U narednim mesecima očekuju se i druge promene u rukovodstvu Evropske centralne banke. Izabel Šnabel trebalo bi da napusti funkciju u januaru i preuzme visoku poziciju u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), dok mandat glavnog ekonomiste Evropske centralne banke Filipa Lejna ističe u maju 2027. godine.
Biznis Kurir/Tanjug