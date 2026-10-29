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Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard napustiće tu funkciju 7. februara 2027. godine, saopštila je danas ECB.

Lagard je o svojoj odluci obavestila Upravni savet ECB i predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu, navodi se u saopštenju. Kristin Lagard je na čelu banke od jula 2019, a funkciju napušta pre isteka mandata u oktobru 2027. godine.

Njen naslednik biće imenovan na nivou Evropskog saveta, nakon sprovođenja postupka nominacije predviđenog članom 283 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Foto: Shutterstock

Upravni savet Evropske centralne banke zahvalio je Lagard na radu, uz dugotrajan aplauz, navodi ECB na svojoj veb stranici. Odluka Lagard omogućava francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da učestvuje u izboru naslednika pre predsedničkih izbora u Francuskoj u aprilu 2027, prokomentarisao je briselski Politiko.

Prema oceni ovog portala, odlazak Kristin Lagard otvara mogućnost dogovora među članicama Evropske unije o raspodeli mesta u Izvršnom odboru Evropske centralne banke, koji ima šest članova.

U narednim mesecima očekuju se i druge promene u rukovodstvu Evropske centralne banke. Izabel Šnabel trebalo bi da napusti funkciju u januaru i preuzme visoku poziciju u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), dok mandat glavnog ekonomiste Evropske centralne banke Filipa Lejna ističe u maju 2027. godine.