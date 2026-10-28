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Kada su potrošači iz Zagreba pre nekoliko dana naručili popravku bojlera koji je prestao da radi, bili su srećni što su uopšte na vreme uspeli da dobiju servisera koji je pristao da dođe i otkloni kvar.

Čovek je tako stigao u njihov stan u istočnom delu grada, zadržao se maksimalno sat vremena, pokazao im predračun i ceo posao naplatio ravno 190 evra.

- Kada je završio sa poslom, serviser mi je na mobilnom telefonu otvorio predračun i pokazao koliko sve to košta, a ja, naravno, nisam taj predračun previše dovodila u pitanje jer se ionako ne razumem u servis bojlera, niti mogu da procenim koliko taj posao može da vredi. Međutim, kada je račun konačno stigao na mejl adresu, tek tada sam videla šta je sve bilo specifikovano u toj ceni, i moram da priznam da smo svi u kući bili šokirani - poverila se čitateljka Jutarnjeg lista koja je zamolila da ostane anonimna i poslala kopiju predračuna i računa.

Dolazak skuplji od radova

Celokupna popravka koštala je 190 evra, a u sklopu predračuna jasno se vidi da je serviser do te brojke došao sabiranjem šest zasebnih stavki.

Jedna od njih je "baždarenje ekspanzione posude", 20 evra.

Zatim ide "merenje pritiska i kontrola propusnosti gasnog regulatora", 10 evra.

Sledeće je "merenje dimnih gasova" koje košta 20 evra.

I poslednje od konkretnih radova navedena je "kontrola propusnosti gasa - gasna slavina - dimovod", što je naplaćeno 15 evra.

E sad, kako objasniti da je ceo račun na kraju narastao na 190 evra?

Foto: Shutterstock

Jednostavno - tako što su naplaćene još dve stavke, i to u znatno većim iznosima nego što su iznosili konkretni radovi.

Kao prvo, majstor je naplatio i uobičajenu stavku "dolazak na objekat" koja je u ovom slučaju procenjena na čak 90 evra.

A pri kraju je obračunata i sledeća stavka - "otežan pristup vozilom i parkiranje" u iznosu od čak 35 evra.

Malo je reći da je čitateljka ostala u potpunom šoku.

Naplatili su to što su pristali da dođu

- Nisam mogla da verujem kada sam shvatila šta nam je sve naplaćeno, posebno ova stavka vezana za parkiranje. Mi živimo u najobičnijoj, prohodnoj, jednosmernoj ulici sa javnim parkingom koji spada u drugu zonu, dakle sat vremena parkiranja se naplaćuje 0,70 evra. Kakav je to trošak od 35 evra za parkiranje, nije mi jasno, a isto tako mi nije jasno kako je uopšte moguće uraditi servis bojlera, a da serviser ne dođe na mesto popravke - ljuta je čitateljka.

Stavke se zaista čine apsurdnim - ispada da je od ukupnog iznosa računa na konkretan posao otišlo tek 65 evra, odnosno samo 35 odsto, a da je dodatnih 125 evra naplaćeno samo zbog činjenice da je serviser uopšte odlučio da dođe na mesto popravke za koje mu, gle čuda, vlasnik bojlera nije obezbedio parking mesto.

Kako nam se to učinilo malo neobičnim, odlučili smo da pozovemo vlasnika servisa iz Svete Nedelje kako bi nam malo objasnio način na koji je formirao račun i kako bismo ga pitali kako je tačno došao do računice od 35 evra naplaćenih za "otežan pristup vozilom".

Da li je toliko platio parking u nekoj privatnoj garaži?

I ako jeste - u kojoj, jer bi o njoj svakako trebalo napisati priču?

Gube vreme dok traže parking

On je rado pristao da pojasni konkretnu situaciju rekavši kako trošak od 35 evra, naravno, nije bio stvaran finansijski trošak koji je nastao zbog problema sa parkiranjem.

- Ovako, mi otprilike znamo koliko intervencija tokom dana možemo da uradimo i kada se dogodi da umesto četiri intervencije obavimo samo dve jer smo izgubili puno vremena tražeći slobodan parking, tada serviser na osnovu samostalne procene donosi odluku da naplati ovu stavku.

Naravno da ne bismo naplatili 35 evra ako u ulici ima parking mesto, čak i ono koje se plaća, ali često parkinga nema i tada se gubi jako puno vremena na kruženje krajem u potrazi za slobodnim mestom. Ako serviser pritom automobil parkira negde daleko, pa naknadno još mora da odlazi do vozila po delove, sve to produžava intervenciju. Dakle, mi ovde zapravo naplaćujemo gubitak vremena - objasnio nam je sagovornik, koji je takođe zamolio da ostane anoniman.

Pitali smo ga dalje da li zaista smatra da bi nedostatak parking mesta trebalo da bude nešto što će prebaciti na leđa potrošača i ne bi li to firma ipak trebalo da uklopi u "poslovni rizik", ali naš se sagovornik sa tim nije složio dodavši da zbog traženja parkinga serviseri često imaju problema i na samo jednoj intervenciji gube previše vremena.

Trošak dolaska treba unapred saopštiti

- A ovaj dolazak od 90 evra, nije li to isto malo preterano? Pa sam dolazak ispada vrednija stavka od konkretnog posla koji ste obavili - gnjavimo ga dalje, a on nam priznaje da bi firma možda mogla malo da prilagodi cenovnik.

- Recimo, možda bi bilo logičnije da dolazak stavimo na 50 evra, a da poskupimo konkretne radove... Možemo o tome malo da razmislimo, ali svaki serviser će vam naplatiti dolazak - rekao nam je.

Predsednica Udruženja za zaštitu potrošača Hrvatske Ana Knežević kaže da je naplaćivanje dolaska kod servisa uređaja uobičajeno, ali da je Zakonom o zaštiti potrošača propisano da serviser o tom trošku mora da obavesti korisnika pre nego što on pristane na uslugu, iako je iz našeg slučaja jasno da mnogi to ne čine.

U zakonu se taj deo vodi pod nazivom "Trošak dijagnostičke usluge" i u njemu stoji da serviser, ako tako proceni, može naplatiti ovaj trošak, ali obavezno pre toga o njemu mora da obavesti potrošača.

Obrazac, nažalost, nije obaveza

Napominje takođe da je novim izmenama zakona bilo predviđeno da će serviseri, pre ugovaranja posla, imati obavezu da korisniku na trajnom mediju dostave poseban evropski obrazac za informacije o popravci robe u kojem će biti napisana predviđena maloprodajna cena za konkretnu popravku. Međutim, nakon velikih najava da će zakonske izmene uvesti red na tržištu servisera, na kraju je odlučeno da obrazac bude dobrovoljan, što znači da servisi ne moraju da ga koriste.

- I, naravno, ako ne moraju da ga koriste, logično je da to onda neće ni uraditi, iako smo mi upozoravali Ministarstvo privrede da obrazac mora biti obaveza ukoliko želimo nešto da postignemo. Nažalost, od toga se odustalo - kazala je Knežević i dodala da se potrošači udruženju svakodnevno obraćaju zbog problema sa serviserima.

- Najčešće se radi o činjenici da im serviser nije izdao račun ili da odbija da dođe da otkloni kvar - otkrila je.

A kada konačno dođu, naplate sve, pa čak i činjenicu da nemate obezbeđen - parking.